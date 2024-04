A szélsőbaloldali provokáció ellenére sikeresen zajlik a brüsszeli NatCon konferencia, ahol felszólal Orbán Viktor is

Azonban, ahogy mérges reakciók között ezekben a csoportokban is megírták, a konferencia mégis talált olyan létesítményt, amely fogadta a nemzetközi konzervatív politika jelentős személyeit.

A konferencia egyik társszervezete, az MCC Brussels egy közleményt is kiadott, amiben összefoglalták a konferencia körüli botrány részleteit. „A konferenciára a szervezők mintegy 500 vendéget várnak, a többi között olyan meghatározó személyek is felszólalnak a rendezvényen, mint Orbán Viktor magyar miniszterelnök, Mateusz Morawiecki, Lengyelország korábbi miniszterelnöke, Ryszard Legutko, az Európai Konzervatívok és Reformerek Pártjának társelnöke, Gerhard Müller német bíboros, Suella Braverman volt brit belügyminiszter, valamint az európai Identitás és Demokrácia, a brit Reform UK, a spanyol VOX, flamand Vlaams Belang, illetve a portugál Új Jobboldal pártok prominens képviselői” – emelik ki. Frank Füredi, az agytröszt vezetője is reagált a történtekre.