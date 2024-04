Brüsszel, a zsarnokság fővárosa

A harmadik helyszínen végül el tudták kezdeni az előadást, amelyre időközben megérkeztek a rendőrök. Ahogy említettem, so­káig úgy tűnt, az előadótérbe is be fognak nyomulni a rendfenntartók, ami végül nem valósult meg, valószínűleg a nemzetközi botránytól tartva megelégedtek azzal, hogy miután elfoglalták a pozíciójukat és sorfalat álltak az épület előtt, nem engedtek be senkit a rendezvényre. Ami tényleg becsülendő, különösen akkor, ha a közéjük lövetést mint lehetséges opciót is figyelembe vesszük.

A rendőrsorfal. Fotó: MTI/AP/Sylvain Plazy / MTI/AP/Sylvain Plazy

A szólás- és véleményszabadság ilyen brutális korlátozása a DK fiókszervezetét, a Momentumot sem hagyta hidegen, természetesen nem felháborodtak, hanem jó ifjú kommunistákhoz híven vadul ünnepelték a cenzúrát és a különböző szabadságjogok lábbal tiprását. Tompos Márton vezette az ünneplést, amiben semmi meglepő nincs, a mára agresszív balos törpepárt pont azért lett törpepárt, mert ilyen futóbolondok lehetnek a prominensei.

Cseh Katalin így humorizált közösségi oldalán: „egy érzéstelenítés nélküli foghúzás is jobban hangzana, mint a Nemzeti Konzervativizmus Konferencia”.

A dollárbaloldal és a dollármédia tehát karöltve éljenezte a konferencia szervezőinek fenyegetését, illetve a sikeres és majdnem sikeres betiltási kísérleteket. Ilyenkor, harci helyzetben mutatják ki a foguk fehérjét, ilyenkor nem tudják leplezni valódi bolsevik-kommunista énjüket. Brüsszel pedig… Nos hadd idézzem meg Schiffer Andrást, aki azt mondta, hogy azok, akik ezeket az eseményeket levezényelték,

„minden jogukat elveszítették ahhoz, hogy jogállamiság kérdésé­ben véleményt nyilvánítsanak”.

Tökéletesen igaza van, minden szavával egyetértek. Remélem, Von der Leyen elnök asszonynak is mielőbb lefordítják.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEINK