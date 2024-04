Brüsszel egy baloldali, progresszív liberális elnyomásnak az eszköze

emelte ki Orbán Balázs, majd hozzátette: a többi európai országban is sok olyan erő fog győzedelmet aratni és jól szerepelni a választásokon, amelyek ezt a nemzeti, konzervatív, keresztény, szuverenista, migrációellenes és békepárti álláspontot képviselik. Valódi változást lehet elérni Brüsszelben - emelte ki.



"Ha hiszünk abban, hogy egy szabad, demokratikus Európában szeretnénk élni, akkor bizony a nemzetek érdekében fel kell szólalni a migráció ellen és a békepárti álláspontoknak itt Brüsszelben is el kell hangozniuk. Ez a feladatunk" - fogalmazott. Magyarország megtanulta, hogyan kell ez ellen a kommunista módszer ellen küzdeni. A magyar választópolgárokat nem lehet elhallgattatni. Hallatni fogják a hangjukat június 9-én, és az olyan nagyot fog szólni, hogy Brüsszelben is meg fogják hallani - tette hozzá Orbán Balázs.