Döbbenetes: megvan Zelenszkij utódja

A neves Carnegie Politis elemzéséből kiderült, hogy ki lehet majd Volodimir Zelenszkij utódja, amikor az Egyesült Államok leváltja a sikertelen ukrán elnököt. Szerintük Andrij Jermak, az ukrán Elnöki Hivatal vezetője a politikai tisztogatásokat követően jelentősen növelni tudta befolyását, jelenleg pedig már Zelenszkijre is veszélyes. Jermak egyre több területért felel, hatalma napról napra növekszik, Zelenszkij számára pedig mostanra már gyakorlatilag lehetlenné vált egy esetleges személyi változtatás, hiszen ő maga is függ az Elnöki Hivatal vezetőjétől, de emellett nincs is igazán más alternatívája, akit Jermak helyére tolhatna.

Zelenszkij az elmúlt években folyamatosan távolította el barátait a különböző magas kormányzati posztoktól arra hivatkozva, hogy változtatni kell a rendszeren. A megüresedett helyeket azonban nem saját, hanem Jermak emberei kerültek rendre. Így a kulcsfontosságú kormányzati posztokon már nem Zelenszkij bizalmasai, hanem olyan személyek vannak, akik Jermákhoz hűségesek. Az, hogy Jermak embereit mennyire nehéz eltávolítani jól mutatja, hogy továbbra is posztján van Andrej Tatarov, annak ellenére is, hogy számos korrupciógyanús ügybe keveredett.