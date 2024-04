Drága és lassan halad a közlekedés zöldítése – új repülőjáratok Kínába

Számos alkalommal vizsgálta már az autózás és autógyártás, -forgalmazás témaköreit az Európai Számvevőszék, most pedig összegző jelentést is készített. Eszerint röviden összefoglalva drága, nem halad és a környezetvédelmi haszna is megkérdőjelezhető. A jelentés kitér rá, az alternatív üzemanyagokat, például a bioüzemanyagokat, az e-üzemanyagokat vagy a hidrogént gyakran említik a benzin és a dízel lehetséges utódaiként. A számvevőszék bioüzemanyagokról szóló jelentése azonban rámutatott, hogy nincs egyértelmű és stabil ütemterv az ágazat hosszú távú problémáinak kezelésére.

Egyrészt a belföldön termelt mennyiség nem elegendő, ha pedig harmadik országokból importálják, az gátolja a stratégiai energetikai autonómia elérését.

Másrészt a bioüzemanyagok egyszerűen drágábbak a szénalapú üzemanyagoknál, és jelenleg olcsóbb kibocsátási egységeket vásárolni. Harmadrészt túlbecsülték a bioüzemanyagok környezetkímélő jellegét: a nyersanyagok károsak lehetnek az ökoszisztémákra, és árthatnak a biológiai sokféleségnek, a talaj és a víz minőségének.



Fotó: Shutterstock/Scharfsinn /

Az elektromos autók kettős dilemma elé állíthatják az uniót: ellentét feszül a zöldprioritások és az iparpolitika, illetve a környezetvédelmi törekvések és a fogyasztó pénztárcája között – összegzett Annemie Turtelboom számvevő.

Elektromos átállás: Magyarország kifejezetten jól áll

Noha egyértelmű elbizonytalanodás figyelhető meg az elektromos átállás terén, minden jel arra utal, hogy ez lehet a világgazdaság és a magyar gazdaság jövője. A tétovázás oka nem más, minthogy Európa időközben lemaradt a legfejlettebb technológiákért folytatott küzdelemben a fő riválisokkal, Amerikával és Kínával szemben. Míg előbbi az infláció leple alatt egy komplett iparpolitikai és protekcionista intézkedéscsomagot dolgozott ki, addig utóbbi állami támogatásokkal hozta helyzetbe iparát, kiszorítva sok esetben akár a német beszállítókat, aminek utóbbi időben egyre több jelét látjuk.

Ez a fajta elbizonytalanodás azonban a folyamatban lévő beruházások terén egyáltalán nem tükröződik, hiszen kivétel nélkül az összes az autóipar elektromos átállásához kapcsolódik, és szinte mind Távol-Keletről, Kínából és Dél-Koreából érkezik. Összeszedtük csak az elmúlt két-három év beruházásait, amiben egyértelmű a keleti dominancia:

A hazánkban régóta jelenlévő nagy nyugati autógyárak sem maradnak le a fejlesztésekkel:

a Mercedes Kecskeméten 400 milliárd forintból állítja át gyártósorait az elektromos autók termelésére,

az Audi Győrben 120 milliárd forintból ruház be, hogy 2025-től elektromos motorokat gyártson.