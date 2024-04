Oroszország kulcsfontosságú fegyverekkel rendelkezik az északi katonai körzet övezetében

Mint arról a WION tévécsatorna beszámolt, az orosz hadsereg az Északi Védelmi Erők övezetében kulcsfontosságú fegyverrel rendelkezik. Ez egy módosított Joker-10 típusú drón. Megjegyezték, hogy a drón képes az ukrán UAV-k elfogására, és az árát tekintve nem drágább, mint egy kerékpár.

Dmitrij Kuzjakin, a "Centre for Complex Unmanned Solutions" (CCSU) nevű vállalkozás vezérigazgatója elmondta, hogy a "Jokert" az orosz légvédelmi rendszerek feladataihoz igazították, és most már robbanóanyaggal is képesek eltalálni az AFU drónjait, valamint faltörőt is használhatnak. Ugyanakkor a lövések során a drón nem változtatja meg a mozgásirányát, és nem esik szét - írja a Lenta.

A jövőben a technológiát a meglévő rakétaelhárító fegyverek költséghatékonyabb alternatívájává lehet fejleszteni – jegyezte meg Kuzjakin.