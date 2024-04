Drámai következményekkel járhat a NATO-főtitkár kijelentése

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár váratlanul Kijevbe érkezett hétfőn, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatót – közölte Farah Dakhlallah, az észak-atlanti szövetség szóvivője a The Kyiv Independent szerint.

Az X-en közzétett bejegyzésében Stoltenberg arról írt, hogy

a helyzet nehéz, de még nem túl késő, hogy Ukrajna felülkerekedjen a háborúban, és a további támogatások is úton vannak.

Továbbá arról is írt, hogy a NATO hosszú távon is elkötelezte magát, és visszafordíthatatlanul ráállítja Ukrajnát arra a pályára, mely a szervezetben való tagsághoz vezet.

Tovább eszkalálja a háborút a NATO

A NATO-főtitkár ugyanakkor azt is elismerte, hogy a szövetség nem tartotta be az ukránoknak tett ígéreteit, így az Egyesült Államok támogatása hat hónapot csúszott, míg az Európai Unió nem tudott annyi lőszert szállítani, mint amennyit ígért. Azonban mindez most meg fog változni Stoltenberg szerint.

Ezt bizonyítja az amerikai segélycsomag elfogadása, vagy épp a Rishi Sunak által ígért, rekordmértékű támogatás, és a németek által felajánlott Patriot légvédelmi rendszer is.

Az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolója szerint Stoltenberg meghívta Zelenszkijt a NATO washingtoni csúcstalálkozójára, ugyanakkor kétségét fejezte ki, hogy Ukrajna meghívást kapna ott a szövetséghez való csatlakozásra. Zelenszkij kijelentette még, hogy Ukrajna helyesli a NATO-főtitkár ötletét, hogy százmilliárd eurós különleges szövetségi alapot hozzanak létre az ukrán védelem támogatására, de érdekelnék a részletek arról, miként.

Macron is világháborút akar

Bár Emmanuel Macron francia elnök és több más európai vezető nem hajlandó kizárni, hogy a jövőben a NATO csapatokat vezényeljen Ukrajnába, a szövetség eddig fenntartotta, hogy nem vesz részt közvetlenül a konfliktusban. Az Ukrajinszka Pravda pedig arról írt, hogy Anton Hofreiter, a Bundestagban működő Európai Uniós Ügyek Bizottságának vezetője nem zárta ki: az amerikai képviselőház által Ukrajna számára jóváhagyott segélycsomag lehet az utolsó.

Talán ez az utolsó amerikai segélycsomag nagyon hosszú időre, vagy teljesen az utolsó

– mondta Hofreiter a Funke médiacsoportnak.

Az utolsó segélycsomagot kapta Ukrajna?

Photo by Sascha Schuermann/Getty Images

Orbán Viktor: Amíg nemzeti kormány áll az ország élén, Magyarország nem lép be az orosz-ukrán háborúba senkinek az oldalán

Tegyünk világos vállalást: amíg nemzeti kormány áll az ország élén, Magyarország nem lép be az orosz-ukrán háborúba senkinek az oldalán. De ha nem a Fidesz és a KDNP, ha nem a nemzeti erők kezében lenne a kormány, Magyarország már nyakig benne lenne a háborúban – közölte Orbán Viktor miniszterelnök pénteken, a Fidesz-KDNP európai parlamenti választási kampányindító rendezvényén a Millenárison. A kormányfő kiemelte: a háborúpárti kormányok, a brüsszeli bürokraták, Soros György hálózata milliószám küldi a dollárokat Budapestre a háborúpárti baloldalnak. Akik nem is rejtik véka alá, hogy a megbízóik igényének megfelelően kormányváltást akarnak. A békepárti kormány helyett háborús kormányt, nemzeti kormány helyett Brüsszel és Washington alá rendelt bábkormányt akarnak – hangsúlyozta. Hozzátette: ne hagyjuk Magyarországot, harcolnunk kell! Meg kell védeni a magyar emberek békéjét és biztonságát. Meg kell védeni a gazdasági eredményeinket. Meg kell védeni a családjainkat, és különösen is a gyerekeinket. Hogy Brüsszelben is értsék: no migration, no gender, no war! Ez áll a választási manifesztumban, amelyet ma kibocsátunk – mondta Orbán Viktor, aki beszéde végén fel is mutatta a dokumentumot.