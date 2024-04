Égő házba rohant be egy hatéves kislány, hogy megmentse a családját

akivel együtt kimentették a szobáikban alvó többi gyermeket is.

A Metro Magazin számolt be az észak-yorkshire-i háztűzről, amelyről a Bors Online is írt. A lángokat és a füstöt több szomszéd is észlelte, de nem feltételezték, hogy bárki is van a házban, mivel nem állt kint egyetlen autó sem az ingatlan előtt. Ezért senki nem is próbált bejutni a házba.