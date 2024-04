Egyre közelebb Ursula von der Leyen bukása

Ráadásul a Bizottság elnökének fejére kezdenek visszahullani az elmúlt években elkövetett kisebb-nagyobb ballépései. A legfontosabb ezek közül a vakcinabeszerzési botrány, amelynek ügyében nemrég az Európai Ügyészség is vizsgálatot indított. Jóval frissebb, de annál nagyobb felháborodást váltott ki brüsszeli berkekben, hogy von der Leyen annak ellenére egy német konzervatív képviselőt nevezett ki egy jövedelmező uniós pozícióba, hogy a pozícióért zajló versengésben két másik jelölt is magasabb pontszámot ért el nála. Az EP meghátrálásra kényszerítette a bizottsági elnököt, és még saját biztosai közül is többen ellene fordultak.

Ráadásul von der Leyen a jelek szerint annyira bízott a hivatalban lévő vezetőként birtokolt előnyében, hogy késlekedett a kampánya beindításával. Amikor pedig kinevezte a kampányfőnökét, újabb kritikákat szabadított magára. Björn Seibert ugyanis április elejéig a kabinetfőnöke volt az Európai Bizottságban. Vagyis – mondják a kritikusok – von der Leyen továbbra is csak a bizalmasai szűk körére hajlandó támaszkodni.