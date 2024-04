Egyre több ország támogatja Macron világháborús tervét, bármikor elindulhatnak a NATO-katonák Ukrajnába

Az egyelőre teljes mértékben tisztázatlan, hogy ezt az elképesztő összeget honnan fogják előteremteni, de úgy tűnik, hogy a nyugati vezetők ismét a magyar emberek pénzét akarják elvenni és így élnék ki világháborús lázálmaikat.

Brüsszel már arra az eshetőségre is felkészült, hogy Donald Trump lesz az Egyesült Államok elnöke, aki azonnal leállítja majd a Kijevnek juttatott katonai és pénzügyi támogatást. Brüsszel viszont kész átvállalni a kieső amerikai pénzeket és fegyvereket, vagyis még az amerikaiak helyett is az EU küldene milliárdokat.

Ezt a pénzt ismét úgy lehet előteremteni, hogy az európai emberektől, a magyaroktól vesznek el.

Tehát: a NATO és Brüsszel is azt tervezi, hogy az európai embereket megsarcolva hadigazdálkodásra áll át és saját gazdaságát és országainak jólétét dönti romba azért, hogy egy nem EU-tag, nem NATO-tagországnak adja a polgárai pénzét a megkérdezésük nélkül.

Macron ráadásul azt is szeretné kihasználni, hogy jelenleg még Joe Bidennek hívják az Egyesült Államok elnökét. Április elején Franciaországban tárgyalt Antony Blinken amerikai külügyminiszterrel, akit Macron egy francia fegyvergyárba is elvitt, hogy saját szemével láthassa a fegyvereket, amelyeket Párizs küld Kijevnek.

A találkozót követően mindkét fél megerősítette, hogy folytatni akarják Ukrajna katonai támogatását, Blinken pedig azt is kijelentette, hogy Ukrajna előbb vagy utóbb csatlakozni fog a NATO-hoz, ami szintén egy súlyos provokáció Moszkva felé, hiszen az oroszok már többször jelezték, hogy ez számukra egy vörös vonal. Mindez érthető is, hiszen a NATO korábban megszegte Oroszországnak adott ígéretét, miszerint egy centit sem terjeszkednek majd Keletre. Ennek ellenére a NATO már számos helyen az orosz határon van, most pedig Ukrajnát is be akarják vonni, ami súlyos fenyegetés lenne Moszkvára nézve.

Macron terve szerint hamarosan bevonulna a NATO Ukrajnába Fotó: AFP

Arról nem is beszélve, hogy a NATO egy védelmi szövetség, így Macron terve abból a szempontból is teljesen szürreális, hogy a tagállamokat arról akarja meggyőzni, hogy saját biztonságukról lemondta támadják meg Oroszországot. Azonban a háború eleje óta tisztán látszik, hogy az észérvekre egyre kevesebben hallgatnak, Európában a magyar nemzeti kormány mellett már csak egy-két ország osztja a békepárti szemléletet, mindenki más vagy rohanna a háborúba, vagy pedig elnyújtaná azt.

A háborúpárti lengyel miniszterelnök, Donald Tusk már beszélt is arról, hogy háború fenyegeti Európát. Mivel Oroszország néhány napja is kijelentette, hogy esze ágában sincs megtámadni a NATO-t, Tusk eszmefuttatása csak annyit jelenthet, hogy éppenséggel a NATO akarja megtámadni Oroszországot.

Tusk szerint jelenleg bármilyen forgatókönyv lehetséges, vagyis nem zárta ki, hogy NATO csapatok induljanak az oroszok ellen.

Tudom, hogy ez lesújtóan hangzik, különösen a fiatalabb generáció tagjai számára, de mentálisan hozzá kell szoknunk egy új korszak eljöveteléhez. A háború előtti korszak. Nem túlzok. Ez napról napra egyre nyilvánvalóbbá válik

- fogalmazott.

Fehéroroszország gyorsan kapcsolt és hamar leszögezte, hogy nem akarnak háborút. Alekszandr Lukasenko arról beszélt, hogy nincs szükségük arra, hogy másokat fenyegessenek, nem akarnak idegen területeket, azonban felkészülnek a háborúra, vagyis arra az eshetőségre, ha a NATO, vagy annak egyes országai támadást intéznének ellenük.

Josep Borell uniós főképviselő is arról beszélt, hogy egy hagyományos értelemben vett háború Európában már nem fantázia. Azt is beismerte, hogy ebből a háborúból az Egyesült Államok akár ki is maradhat majd. Ennek ellenére Borrell jó ötletnek látja, hogy az európai országok a szerinte közelgő háború ellenére inkább Ukrajnának adják a fegyvereiket. Szerinte ugyanis Kijev nyugati támogatói nem biztosítják az ukránoknak a megfelelő légvédelmi eszközöket.

Persze ezek a kijelentések egyáltalán nem meglepőek annak a tükrében, hogy a Nyugat régóta sportot űz abból, hogy megpróbálja átlépni a Moszkva által húzott vörös vonalakat. Elég a finn és a svéd NATO-csatlakozásra, a befagyasztott orosz pénzek Kijevnek adására, a romániai NATO-bázis építésére vagy éppen az ukrán NATO-csatlakozás sürgetésére gondolni.

Nemrég érkezett a bejelentés arról, hogy a 4,9 milliárd dolláros német fegyverexport háromnegyede 2024-ben az ukránoknál fog landolni. Eközben a brit The Telegraph nemes egyszerűséggel ezzel a címmel hozott le anyagot: "Hagyjátok az ukránoknak, hogy orosz katonai célpontokat lőjenek a nyugati fegyverekkel", utalva arra, hogy a németek továbbra se döntöttek a Taurus rakéták Kijevnek történő leszállításáról.

Dimitrjij Kuleba ukrán külügyminiszter pedig egy amerikai lapnak nyilatkozott úgy, hogy a kedves és csendes diplomácia nem működött, ezért most követeli a Nyugattól, hogy adjanak több légvédelmi rendszert az ukránoknak. A korábban említett Josep Borrell is ezt sürgette egyébként, az viszont nem teljesen világos, hogy mikor voltak az ukrán diplomáciára a csendes és kedves szavak jellemzők. Zelenszkij napi szinten követelőzik, gyakran árulónak nevezve szövetségeseit.

Ezek az őrült vádaskodások és követelések sokszor működnek, az amerikaiak például nagylelkűen lefoglalt iráni fegyvereket és lőszereket küldenek, valamint 138 millió dollár értékben rakétákat.