Elképesztő felvételek Dubajból, így árasztotta el a luxus városát a villámárvíz

Az északi térségben a hömpölygő víztömeg számos üzletben és lakásban is károkat okozott. Az Emirates légitársaság a dubaji nemzetközi repülőtérről (DXB) induló járataira felfüggesztette az utasfelvételt szerda éjfélig. A légitársaság fapados leányvállalata, a FlyDubai is zavarokról számolt be.

Kemény munka folyik azért, hogy minél hamarabb helyreállítsuk a működést a nehéz körülmények közepette

- írta az Emirates az X-en közzétett bejegyzésben.