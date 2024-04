Elszabadult a háborúpárti őrület: egyre több ország támogatja Macron világháborús tervét

Egyre több támogatót gyűjt maga mellé Macron

Lettország védelmi minisztériumának szóvivője kijelentette, hogy amennyiben a NATO-tagok egyezségre jutnak, ők is szívesen küldenek katonákat Ukrajnába. Hasonlóan gondolkodott Antti Hakkanen, a finn védelmi miniszter, amikor február 29-én kijelentette, hogy a finnek olyan fegyvereket küldenek Ukrajnába, amelyekkel csapást lehet mérni Oroszország területére, ugyanis szerinte nem szabad korlátozni a Kijevnek nyújtott katonai segélyt.

Macron március 5-én Prágában a cseh elnökkel, Petr Pavellel is találkozott, aki árnyaltan fogalmazott, nem merte nyíltan kimondani, hogy támogatja Macron tervét. Helyette a katonai szakemberek Ukrajnába való küldését szorgalmazta. Ez viszont már eddig is zajlott, jelenleg is vannak NATO-szakemberek Ukrajnában, az is közismert, hogy Amerika és a NATO is segít például műholdképekkel és a titkosszolgálati információikat is megosztják Kijevvel, külföldön képzik ki az ukrán vadászpilótákat és a katonák egy részét is.

Az is kiderült, hogy Emmanuel Macron folyamatosan győzködi Olaf Scholz német kancellárt, illetve Joe Biden amerikai elnököt a terveiről.

Bident például arra akarta rávenni, hogy az Egyesült Államok, vagyis a NATO is alkalmazza a stratégiai bizonytalanságot, vagyis ők is küldjenek félreérthető üzeneteket Moszkva irányába, hogy az oroszok ne tudják eldönteni, mi lesz a szövetség következő lépése. Olaf Scholz német kancellárt pedig arról akarta meggyőzni, hogy Taurus rakétákat szállítson Ukrajna számára, melyekkel Volodimir Zelenszkij könnyedén megcélozhatná akár Moszkvát is, ami ismételten egy atomháborúhoz vezetne. Zelenszkij ugyan megígérte, hogy ilyet nem tesz,

de az ukrán elnök szavában már csak az őrültek bíznak.

Charles Michel: az EU-nak többet kell befektetnie a védelembe

Az Európai Uniónak (EU) többet kell befektetnie a védelembe, és támogatnia kell Ukrajnát – jelentette ki Charles Michel, az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőit tömörítő Európai Tanács elnöke csütörtökön Varsóban. A házigazda Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel közösen tartott sajtóértekezleten az Európai Tanács elnöke a legfontosabb európai feladatnak a biztonság és a védelem megerősítését nevezte. "Támogatnunk kell Ukrajnát, ahogyan csak lehet, és fejlesztenünk kell saját védelmi képességeinket" – mondta. A védelembe többet kell befektetni, és támogatni kell az európai ipari bázist – hangsúlyozta. Emellett – az európai jólét érdekében – "erős, hatalmas gazdasági alapokat kell kiépíteni" – folytatta. Kiemelte az Európai Beruházási Bank jövőbeli szerepét a stratégiai beruházások létesítésében.

Az európai projekt alapját a demokratikus értékek, az alapelvek, a szabadságok jelentik – húzta alá Charles Michel. Donald Tusk kifejtette: Európának "a legnagyobb politikai szereplővé kell válnia", hiszen "erősebb, mint az Egyesült Államok és Oroszország együttvéve". A kontinens "arra hivatott, hogy hatékonyan és saját felelősségére megvédje önmagát és másokat is" – vélekedett a lengyel kormányfő. Egyúttal hozzáfűzte: mindig is híve lesz a transzatlanti eszmének.

Újabb lépést tett Európa a harmadik világháború felé

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár egy egészen döbbenetes javaslatot tett, ami szerint öt évre szóló 100 milliárd dolláros alapot hoznának létre Ukrajna számára. A Politico szerint a nagyobb európai országok között több támogatója is akad a tervnek. Az egyelőre teljes mértékben tisztázatlan, hogy ezt az elképesztő összeget honnan fogják előteremteni, de úgy tűnik, hogy a nyugati vezetők ismét a magyar emberek pénzét akarják elvenni, és így élnék ki világháborús lázálmaikat.

Brüsszel már arra az eshetőségre is felkészült, hogy Donald Trump lesz az Egyesült Államok elnöke, aki azonnal leállítja majd a Kijevnek juttatott katonai és pénzügyi támogatást. Brüsszel viszont kész átvállalni a kieső amerikai pénzeket és fegyvereket, vagyis még az amerikaiak helyett is az EU küldene milliárdokat.

Ezt a pénzt ismét úgy lehet előteremteni, hogy az európai emberektől, a magyaroktól vesznek el.

Macron ráadásul azt is szeretné kihasználni, hogy jelenleg még Joe Bidennek hívják az Egyesült Államok elnökét. Április elején Franciaországban tárgyalt Antony Blinken amerikai külügyminiszterrel, akit Macron egy francia fegyvergyárba is elvitt, hogy saját szemével láthassa a fegyvereket, amelyeket Párizs küld Kijevnek.

A találkozót követően mindkét fél megerősítette, hogy folytatni akarják Ukrajna katonai támogatását, Blinken pedig azt is kijelentette, hogy Ukrajna előbb vagy utóbb csatlakozni fog a NATO-hoz, ami szintén egy súlyos provokáció Moszkva felé, hiszen az oroszok már többször jelezték, hogy ez számukra egy vörös vonal. Mindez érthető is, hiszen a NATO korábban megszegte Oroszországnak adott ígéretét, miszerint egy centit sem terjeszkednek majd Keletre. Ennek ellenére a NATO már számos helyen az orosz határon van, most pedig Ukrajnát is be akarják vonni, ami súlyos fenyegetés lenne Moszkvára nézve. Arról nem is beszélve, hogy a NATO egy védelmi szövetség, így Macron terve abból a szempontból is teljesen szürreális, hogy a tagállamokat arról akarja meggyőzni, hogy saját biztonságukról lemondta támadják meg Oroszországot.