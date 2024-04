Ez történt a héten a világban

A zöldítést nem egyszerűsíti az sem, hogy nem mindig sikerül az időjárásfüggő megújulók és az atomerőművek áramtermelését összehangolni, noha nemrég zöld utat kapott Brüsszeltől a nukleáris energia, azaz

a döntéshozók belátták, hogy eddigi törekvéseik ellenére nem valósulhatnak meg a klímacélok nukleáris energia nélkül.

Az energiatárolás kérdése is megkerülhetetlen, hiszen az időjárásfüggő technológiák által termelt energiát valamiképpen tárolni szükséges, hiszen nem mindig akkor a legmagasabb az áramigény, amikor fúj a szél vagy süt a nap. Erre valók a szivattyús erőművek, azonban földrajzilag és országonként eltérő, hol állnak rendelkezésre és milyen kapacitásúak. Ráadásul ezek is csak nagyjából nyolc óra időtartamra képesek tárolni az energiát, amelynek legfeljebb háromnegyede nyerhető vissza. Hasznos szerepük van viszont így is a kiegyenlítésben.

Új piacot találtak az oroszok a dízelnek

Az orosz–ukrán háború után az EU embargót rendelt el az orosz kőolajtermékek behozatalára, azonban Oroszország átirányította az energiahordozókat Dél-Amerikába, Ázsiába és Afrikába. A nyersolaj legnagyobb felvásárlója Kína és India lett, de jut a fekete aranyból Észak-Koreába és számos országba. A dízelexport beindulása azért is érdekes, mert Ukrajna az elmúlt hetekben számos dróncsapást hajtott végre orosz finomítók és raktárak ellen, így felmerült, hogy Moszkva behozatalra szorul.