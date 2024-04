Francia bevándorláspolitika: kudarcra ítélt ötlet a migránsok vidékre telepítése

A párizsi Seine-Saint-Denis kerületet a bűnözés és az iszlamizmus központjának tartják, amit az is bizonyít, hogy az elmúlt évek városi zavargásainak többsége innen indult. Az ilyen negyedekben jelen vannak a szélsőséges iszlamisták is, akik az iszlám radikális értelmezésének megfelelően élnek, és ezt az irányzatot terjesztik. Csoportokba verődnek, nyelvhasználatukkal és öltözetükkel hívják fel magukra a figyelmet. Számuk növekedésével egyre inkább megjelennek a nyilvánosság előtt, és ráerőszakolják másokra életmódjukat, öltözködési előírásaikat, illetve viselkedési normáikat. A probléma abban rejlik, hogy Párizs más kerületeiben világviszonylatban is kimagasló életszínvonalú negyedek vannak, míg Seine-Saint-Denis-ben a legsúlyosabb a szegénység, a bűnözés, a munkanélküliség és a kilátástalanság aránya.

A francia alsó középosztály kerüli ezeket a területeket; más iskolákat és más szórakozóhelyeket választanak, csak hogy elkerüljék a társadalmi interakciókat a szóban forgó bevándorló hátterű csoportokkal.

Xavier Raufer francia kriminológus már 2000-ben kijelentette, hogy a városi erőszak 3000 elkövetőjéből 2950 bevándorló vagy a bevándorlók leszármazottja, a második generáció tagjai között pedig különösen aggasztó méreteket ölt a bűnözés. Ez a jelenség nem új keletű, már az 1980-as években elkezdődött.

Az elhibázott francia várospolitika újratermeli a szegénységet