Halálos buszbaleset történt egy olaszországi alagútban - fotó

#AscoliPiceno, #incendio in galleria a Cupra Marittima, sulla A14: coinvolti 2 mezzi pesanti e un pullman. Deceduto il conducente dell’autobus, ferito l’autista di un camion. In salvo i 12 passeggeri a bordo del pullman. Operazioni in corso [#4aprile 13:30] pic.twitter.com/B0X6FIVQop