Hídpénzbotrány: hova tüntettek Karácsonyék másfél milliárd forintot?

Minden bizonnyal a cégnek meg kellett valahogyan hálálnia, hogy nemcsak ötmilliárddal kaptak többet kevesebb munkáért (bruttó 21,8 milliárd helyett 26,8 milliárd forint), hanem emellett még hatvanszorosára emelték a Tarlós által tervezett projekthez képest a vállalkozónak járó előleget, a céget terhelő kötbért pedig megfelezték.

Az A-Híd Zrt. szerepe a botrányban azt követően vált még gyanúsabbá, hogy a cégtől két év alatt 1,4 milliárd forintnyi összeg mehetett a számlagyárüggyel gyanúsított céghez. A beérkezett pénzből mintegy 900 millió forintnyit jellemzően még a beérkezés napján továbbutalhattak a december elején őrizetbe vett Vig Mór ügyvédhez köthető magán-illetve ügyvédi letéti számlákra. Röviddel ezt követően az összeget készpénzben vették fel.

Azonban mivel Vig Mórt 2022 januárjában egy jogerős ítélet miatt eltiltották a praxisa gyakorlásától, egy másik ügyvédet, Hegedűs Dánielt vonták be a bizniszbe. A Hegedűs-szál kiderülését követően az is egyértelművé vált, hogy a sajtóban megjelentnél több pénz tűnhetett el, hiszen Hegedűs is felvett 500 millió forintot, ezzel az összeg közel 1,5 milliárdra ugrik.