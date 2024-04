Hitler születésnapját ünnepelte több ember a náci diktátor szülőházánál

Négy német állampolgárt kapott rajta az osztrák rendőrség, amint Adolf Hitler születésének évfordulóján fehér rózsát helyeztek el a náci diktátor szülőházánál a nyugat-Ausztriában Braunau am Inn-ben - számolt be róla a The Guardian.

A ház előtt fotózkodtak, az egyikük náci karlendítést is bemutatott. Arra járó rendőrök vették észre a csoportot, bevitték őket kihallgatásra.