Fontos hír érkezett III. Károly király egészségügyi állapotáról

A húsvétvasárnapi istentiszteleten való részvételtől eltekintve a király eddig távol tartotta magát a nyilvános eseményektől. A múlt héten azonban a Buckingham-palota közleményt adott ki, amelyben pozitívabb üzenetet fogalmazott meg az uralkodó egészségi állapotáról.

A király orvosai nagyon biztatónak tartják az eddig elért haladást. Ez azt jelenti, hogy fokozatosan visszatérhet a nyilvános szereplésekhez, kezdve a keddi szimbolikus látogatással egy rákközpontba.

Károly király jobban van, visszatér feladataihoz. Fotó: MailOnline / X

A februárban diagnosztizált rákos megbetegedés tapasztalatai további jelentőséget adnak a kórházban tett látogatásának, ahol elismeréssel adózik majd a személyzetnek és a betegeknek.

A látogatás célja, hogy folytassa a király azon törekvését, hogy felhívja a figyelmet a korai rákdiagnózis fontosságára. Az uralkodó az év elején nyilvánosságra hozta saját egészségügyi problémáit, abban a reményben, hogy ez másokat is arra ösztönöz, hogy egészségügyi szűrővizsgálatokra járjanak.

Jó lehetőség lesz arra is, hogy megismerkedjenek a kórházban folyó rákkutatással és az innovatív technológiákkal.

Bár a király egészségi állapotával kapcsolatos hangulatkeltés pozitívabb, ez továbbra is óvatos optimizmus, mivel a király kezelése még mindig tart, és egyelőre nem jelentették be, hogy mikor fejeződik be. A rák fajtáját egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Várhatóan azonban elég jól lesz ahhoz, hogy június végén vendégül láthassa a japán császárt és császárnét, amely államfői feladatainak részét képezi.

A király a közelmúltban megkezdett lábadozása ellenére folytatta alkotmányos szerepét, beleértve a miniszterelnökkel való rendszeres magánbeszélgetéseket.

Mindazonáltal továbbra is bizonytalan, hogy a király részt tud-e venni az elkövetkező hetekben megrendezésre kerülő néhány kulcsfontosságú királyi eseményen, köztük a színpompás szertartáson, a kerti partikon és a D-napi megemlékezéseken. Arról, hogy részt tud-e venni az összes eseményen, a közeljövőben születik döntés, de a király nyári programját valószínűleg csökkenteni fogják, vagy átalakítják, amíg folytatódik a kezelés - írta a BBC.

Az is kiderült, hogy nem csak ő, de menye, Katalin hercegné is rákos megbetegedéssel küzd, ami nagyon megviselte őt. Károly királynak az elmúlt években számtalan nehézséggel kellett szembenéznie, ugyanis meghalt egykori felesége, Diana hercegné, 2022 szeptemberében elvesztette édesanyját, II. Erzsébet királynőt, nemrég pedig kiderült, hogy Katalin hercegnénél szintén daganatot diagnosztizáltak.