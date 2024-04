Újabb leleplezés: A NATO már bevonult Ukrajnába – küszöbön a III. világháború

A NATO egyre jobban bevnódik az ukrjajnai konflikusba

Fotó: SOPA Images/LightRocket via Getty Images

„Aki szelet vet, vihart arat"

Míg a demokrata képviselők ukrán zászlók lengetésével ünnepelték a háborúban álló országnak szánt újabb hatvanmilliárd dolláros segélycsomag elfogadását, akadnak olyan hangok, amelyek a lehetséges következményekre hívják fel a figyelmet. Közéjük tartozik Scott Ritter amerikai katonai szakértő, korábbi katonai hírszerző.

Amerika, emlékszel még a kollektív felháborodásra, amikor azt hittük, hogy Oroszország valóban vérdíjat fizetett a táliboknak, hogy megöljék a katonáinkat Afganisztánban? Természetesen az a történet hamis volt. De fel voltunk háborodva. Mit gondolsz, mit szólnak az oroszok ahhoz, hogy az amerikai kongresszus több tízmilliárd dollárt fizet Ukrajnának orosz katonák megöléséért? Aki szelet vet, vihart arat

− írta Ritter az X-en.

A szakértő már többször felhívta a figyelmet arra, hogy túlzott a Nyugat optimizmusa az ukrajnai háborúval kapcsolatban. Nemrég egy YouTube-csatornának adott interjúban vázolta fel, hogyha nem lesz békekötés, akkor az orosz csapatok egészen a lengyel határig is eljuthatnak a háborúban. Ritter szerint az ukrán fegyveres erők az utolsó tartalékaikat élik fel, és már most látszik, hogy az orosz–ukrán háborút elvesztették.

Az Ukrajinszka Pravda pedig arról írt, hogy Anton Hofreiter, a Bundestagban működő Európai Uniós Ügyek Bizottságának vezetője nem zárja ki: az amerikai képviselőház által szombaton Ukrajna számára jóváhagyott segélycsomag lehet az utolsó.

„Talán ez az utolsó amerikai segélycsomag nagyon hosszú időre, vagy teljesen az utolsó”

– mondta Hofreiter a Funke médiacsoportnak.

Orbán Viktor: Amíg nemzeti kormány áll az ország élén, Magyarország nem lép be az orosz-ukrán háborúba senkinek az oldalán

Tegyünk világos vállalást: amíg nemzeti kormány áll az ország élén, Magyarország nem lép be az orosz-ukrán háborúba senkinek az oldalán. De ha nem a Fidesz és a KDNP, ha nem a nemzeti erők kezében lenne a kormány, Magyarország már nyakig benne lenne a háborúban – közölte Orbán Viktor miniszterelnök pénteken, a Fidesz-KDNP európai parlamenti választási kampányindító rendezvényén a Millenárison. A kormányfő kiemelte: a háborúpárti kormányok, a brüsszeli bürokraták, Soros György hálózata milliószám küldi a dollárokat Budapestre a háborúpárti baloldalnak. Akik nem is rejtik véka alá, hogy a megbízóik igényének megfelelően kormányváltást akarnak. A békepárti kormány helyett háborús kormányt, nemzeti kormány helyett Brüsszel és Washington alá rendelt bábkormányt akarnak – hangsúlyozta. Hozzátette: ne hagyjuk Magyarországot, harcolnunk kell! Meg kell védeni a magyar emberek békéjét és biztonságát. Meg kell védeni a gazdasági eredményeinket. Meg kell védeni a családjainkat, és különösen is a gyerekeinket. Hogy Brüsszelben is értsék: no migration, no gender, no war! Ez áll a választási manifesztumban, amelyet ma kibocsátunk – mondta Orbán Viktor, aki beszéde végén fel is mutatta a dokumentumot.