Kizuhant egy diák egy kolozsvári iskola emeletéről

Két éve egy budapesti gimnázium első emeleti ablakból esett ki egy 12. osztályos tanuló. A diáklány csodával határos módon nem szenvedett súlyos sérüléseket, a saját lábán hagyta el a helyszínt, ahová egyébként rendőrautó is érkezett.

Egy speciális iskola második emeleti ablakából zuhant ki egy 9 éves, autista kisfiú is 2022-ben a szlovákiai Eperjesen. Mint kiderült, az ablakot, amin kizuhant, azért nyitották ki, hogy kiszellőzön a terem és az is, hogy a gyerek a baleset időpontjában nem volt egyedül. Két másik gyerek és egy tanár is mellette volt.