Közel 300 ember haláláért felelős egy bérgyilkos, aki Pablo Escobarnak dolgozott

A férfi a horvát maffiózó kivégzéséért 3 millió forintot kapott a megbízójától.

Ezután két hónappal elhatározta, hogy egy magyar drogdílert fog megölni, ezért 2018. szeptember 19-én találkozót beszélt a Pólus center mellett, egy erdős részén egy 49 éves vállalkozóval, V. Lászlóval, aki 11 kiló kokaint akart vásárolni Csabától. Azonban a bérgyilkos kokain helyett édesítőszert rakott a csomagokba.

A drogdíler, mielőtt fizetett volna, megkóstolta az árut, ekkor azonban Dér Csaba 40 centiről tarkón lőtte.

A gyilkos a holttestet a Szilas-patakba rejtette, amit másnap egy kutyasétáltató talált meg.

2019 januárjában Belgrádba utazott, ahol a nyílt utcán végzett ki egy helyi maffiózót, miközben egy babakocsit rakott be az autójába. A csantavéri gyilkos beismerte, hogy ő lőtte le a maffiózót, de azt állította, hogy azért tette, mert banda tagok meg akarták ölni.

Az akkor 39 éves férfit egy cseh rendőr fogta el 2019. március 1-jén.

Akkor több gyilkosságot is bevallott, köztük a belgrádi mészárlást is. Ezután 2019. augusztus 7-én Magyarországra hozták és a bíróság elé állították, ahol először bevallotta a gyilkosságokat, majd később tagadni kezdte a tettit, amiket azóta sem vallott be.

A férfi a börtönben töltött ideje alatt került be hírekbe, ugyanis brutálisan összeverte a cellatársát, R. Szilvesztert a soroksári futónő gyilkosát.



Jhon Jairo Velásquez

A hírhedt bérgyilkos, akit legtöbben Popeye néven ismertek Pablo Escobar kolumbiai kartellfőnököt szolgálta.

A férfi saját bevallása szerint több mint 300 emberrel végzett.

Jhon Jairo Velásquez még 18 éves kora előtt csatlakozott a medellíni kartellhez, ahol később a bérgyilkosok irányítója lett, ahol több mit 3 ezer ember meggyilkolására adott utasítást a kartell tagjainak.

A férfi a gyilkosságok nagy részét a 1980-as és 90-es években követte el.

1989 végén részt vett az Avinaca légitársaság egyik utasszállítója elleni merényletben.

A repülőgép-balesetben 110 ember halt meg. Emellett fontos szerepet játszott Luis Carlos Galán kolumbiai elnökjelölt meggyilkolásában is, sőt számos rendőrt és újságíró halálát is ő okozta, akik Escobar birodalma ellen harcoltak.

A férfi az életéből több mint 20 évet töltött börtönben Kolumbia legszigorúbb fegyházában. 2014-ben azonban feltételesen szabadlábra helyezték, de zsarolás miatt 2018-ban ismét őrizete vették.

Az 57 éves Popeye 2020-ban a börtönben halt meg gyomorrákban.

Pablo Escobar bérgyilkosa több mint 300 embert ölt meg

Pasquale Scotti

Pasquale Scotti 1984 óta volt szökésben, és több mint 30 év menekülés után 2015-ben fogták Brazíliában.

A férfi a nápolyi maffia egyik tagja volt, és közel 20 embert ölt meg.

Scotti követte el a 80-as évek legdurvább nápolyi gyilkosságait. 1984 ugyan elfogták a bérgyilkost, akit akkor lábon lőttek a rendőrök, ezért kórházban kezelték, mikor karácsony napján megszökött onnan.

Scotti még azon a tízes listán is szerepelt, amin Olaszország legkeresettebb szökésben lévő bűnözői voltak. Az akkor 56 éves férfit brazíliai Recifében fogták el, mikor egy boltból sétált ki.

Később kiderült Francisco de Castro Visconti álnéven élt egy brazil kisvárosban, ahol szinte senki nem ismerte fel, ugyanis az arcát átplasztikáztatta.

A férfit az ujjlenyomata buktatta le, mivel a brazíliai választások miatt megadta azokat a hatóságoknak.

A volt maffiózó családja megdöbbent, mikor tudomást szereztek arról, hogy a családapát 30 évig kereste a rendőrség, ugyanis a férfi sosem mesélt múltjáról a családjának.

Ráadásul semmi jelét nem mutatta annak, hogy bűnöző volt. Törvénytisztelő, kedves emberként ismerték, aki egy olasz-brazil étterem tulajdonosa. Később azonban az is kiderült, hogy az évek során sem hagyott fel a bérgyilkosságokkal, és tartotta a kapcsolatot a nápolyi maffiával, de akkor már nem olyan aktívan, mint korábban.