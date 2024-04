Légi marsall fogdosott egy alvó nőt egy amerikai repülőn

A nő ügyvédje, Mark Lindquist március 28-án a Washington állambeli King megyében nyújtotta be panaszát miszerint a nő a felszállás előtt Xanaxot vett be, mert félt a repüléstől. Brick, aki a gépen egy középső ülésen ült, a Delta alkalmazottjaként azonosította magát, és úgy tűnt, ismer néhány légiutas-kísérőt is, ami kezdetben megnyugtatta a fiatal lányt, pedig már a repülés kezdetén érezte, hogy alkoholszag árad a férfiból.

A nő a bevett Xanax miatt szinte teljesen kiütötte magát, majd hirtelen arra ébredt, hogy Brick a melleit és a testét tapogatja, miközben a másik kezét a nemi szervére tette.

A légitársaság alkalmazottja, Duane Brick, már nem dolgozik a Deltánál, ugyanis március 5-én a szövetségi bíróságon szexuális zaklatás miatt bűnösnek vallotta magát. Az ítélethirdetés június 10-én lesz, az 52 éves Brick két év börtönbüntetésre számíthat.