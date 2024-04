A magyar-lengyel barátság évszázadok óta töretlen, a woke elleni küzdelemben is vállt vállnak vetve harcolunk! Mateusz Morawiecki, korábbi lengyel miniszterelnök is beszédet mond az idei CPAC Hungary-n! - jelentették be a rendezvény hivatalos oldalán.

