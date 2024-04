Tovább tömi fegyverekkel a NATO Ukrajnát

„A NATO-szövetségesek az elmúlt hónapokban nem azt nyújtották, amit megígértek. Az Egyesült Államok hat hónapot töltött arra, hogy megállapodjon a segélycsomagról, az európai szövetségesek pedig nem szállították le azt a lőszert, amit ígértünk. De most biztos vagyok abban, hogy a dolgok változni fognak” - fogalmazott a Reuters szerint Stoltenberg. Emlékeztetett arra, hogy az amerikai kongresszusa nemrég jóváhagyta a több mint 60 milliárd dollár értékű ukrajnai segélycsomagot, az erről szóló törvényt Joe Biden elnök pedig már alá is írta.



Ezenfelül Rishi Sunak brit miniszterelnök is újból kifejezte elkötelezettségét Kijev támogatása iránt, Németország beleegyezett egy új Patriot rendszer beszerzésébe Ukrajna számára, és Hollandia is újabb légvédelmi segélyt helyezett kilátásba. Megjegyezte: további kötelezettségvállalásokra is számít. Reményét fejezte ki, hogy mindezzel a segítséggel Ukrajna képes lesz fodítani a harci helyzeten a frontvonalakon.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közös sajtótájékoztatón kiemelte:

Ukrajna haladéktalanul megkapja a Patriot rakétákat, amelyeket szövetségeseitől kért.

"Ami a további csomagokat és a Patriot rendszerekhez szükséges rakéták számát illeti, azt hiszem, hogy megkapjuk ezeket a készleteket" - idézte Zelenszkijt az UNIAN ukrán hírügynökség. Az államfő elmondta: az Ukrajna-NATO Tanács április 19-i ülésén Kijev azt a választ kapta, nem lesz szünet a lőszerellátás folyamatában. Ugyanakkor pontosította, hogy folyamatban vannak a tárgyalások azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna további Patriot légvédelmi rakétarendszereket kapjon. "Még nincsenek olyan erőteljes konkrétumok, amelyeket elvárunk a partnerektől. Vannak első lépések" - jelentette ki Zelenszkij. "Ma megbeszéltük a főtitkárral, hogy hol lenne szükség a Patriotok további jelenlétére. Tudjuk, hogy melyik államnak mije van" - mondta az elnök. Hozzátette: érezhető változást hozna, ha további Patriot légvédelmi rendszereket szállítanának Ukrajnának.

Az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolója szerint Stoltenberg meghívta Zelenszkijt a NATO washingtoni csúcstalálkozójára, ugyanakkor kétségét fejezte ki, hogy Ukrajna meghívást kapna ott a szövetséghez való csatlakozásra.

Zelenszkij kijelentette még, hogy Ukrajna helyesli a NATO-főtitkár ötletét, hogy százmilliárd eurós különleges szövetségi alapot hozzanak létre az ukrán védelem támogatására, de érdekelnék a részletek arról, miként működne egy ilyen alap. Az ukrán elnök emlékeztetett arra, hogy Stoltenbergnek ez a harmadik látogatása Ukrajnában az Oroszország által 2022 februárjában indított háború alatt. A NATO-főtitkár programja szerint az ukrán parlamentben is felszólal.

Mint arról korábban beszámoltunk, a hétvégén minden eddiginél mélyebbre süllyedt Moszkva és Vilnius kapcsolata, miután Litvánia svédországi nagykövete a Krími-híd felrobbantásával heccelte az oroszokat. Az ügyben veszélyes, hadüzenetként felfogható fenyegetőzéssorozat robbant ki, aminek lehetetlen megjósolni, mi lesz a vége. Egy biztos: nagyon súlyos világháborús helyzet alakult ki - sokadszorra. de ezúttal már egy EU-s NATO-tagállam és az oroszok között. Vilnius ennél is tovább ment azzal, hogy bejelentette: 2024-2026 között legalább 200 millió euró (78,8 milliárd forint) katonai támogatást nyújtana Ukrajnának. Litvánia eddig is kifejezetten bőkezű volt az adakozásban: a háború kezdete óta 605 millió euró értékeben nyújtottak katonai segítséget Ukrajnának.