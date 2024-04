Orosz nagyvárosok gyors elpusztításáról beszél Macron világháborús tervének támogatója

Az ország, amelytől Oroszország fél, az Franciaország. És miért? Mert mi vagyunk az egyetlen ország, amelynek mindene megvan, hogy tíz perc alatt el tudjuk pusztítani Szentpétervárt, Moszkvát és több orosz várost. És ezt ők is tudják. Más szóval, még ha Amerika távozik is, mi akkor is olyan erő maradunk, amellyel számolni kell. Pontosan ezt akarta De Gaulle tábornok a kezdetektől fogva. Mert mi valódi fenyegetést jelentünk.