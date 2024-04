Brutális támadásra készülnek az oroszok

Az Ukrajinszka Pravda a Financial Times forrásaira hivatkozva arról ír, hogy az oroszok május végén vagy június elején hatalmas offenzívára készülnek a frontvonalon. Szerintük az oroszok a stratégiailag fontos városokat támadják először rakétákkal,

a Harkov elleni támadásban pedig akár 40 ezer orosz katona is részt vehet.

A nyilatkozó ukrán katonatiszt úgy látja, Harkov a legvalószínűbb célpontja a készülő orosz offenzívának, és hozzátette, hogy

„az ukrán hadsereg semmit sem tud tenni

a légvédelmi rendszerekhez szükséges lőszerek és rakéták nélkül.

Az Institute for the Study of War (ISW) ugyanakkor leszögezte, hogy az ukránok meg tudnának akadályozni egy orosz offenzívát, ha május végéig jól felszerelik őket - írja a Mandiner.

Ahogy az Origo is beszámolt róla, az orosz hadsereg aktívan támad a teljes frontvonalon, és több helyen visszavonul az ukrán hadsereg. Ukrajna pedig beismerte, pillanatokra a teljes összeomlás. Közben pedig hadüzenetet küldött egy európai uniós NATO-ország az oroszoknak.

