Peruban él a világ legidősebb embere, aki most ünnepelte születésnapját - fotó

Kérvényezték a Guinness Világrekordok hivatalától, hogy a világ legidősebb emberének ismerjék el a perui férfit

A minisztérium arról számolt be, hogy lépéseket tesz Marcelino Abad ügyében, hogy a Guinness Világrekordok hivatala hivatalosan is a világ legidősebb embereként ismerje el a férfit

- írja az EPA. Ahogy az Origo is beszámol róla, rövid időn belül három férfi is birtokolta a világ legidősebb férfija címet. Néhány nappal ezelőtt a világ legidősebb férfija lett egy 111 éves brit férfi, John Alfred Tinniswood, és ahogy az Origo is megírta, alig néhány héttel 115. születésnapja előtt halt meg az angliai származású nagypapa előtti címtartó, Juan Vicente Perez.