Ritka földrengés rázta meg New Yorkot - videó

Pénteken földrengés rázta meg New Yorkot és környékét. Több híres helyszínen is érezni lehetett a földmozgást, többek között az ENSZ épületében és a Szabadság-szobornál is.

A földrengés körülbelül helyi idő szerint pénteken10 óra 20 perckor történt. Eddig nem érkezett jelentés nagyobb károkról vagy áldozatokról. Ez volt az elmúlt néhány évtized legerősebb földmozgása a városban. A rengés központja a New Jersey állambeli Whitehouse Station közelében volt, New York Citytől 64 kilométerre nyugatra - közölte az amerikai szeizmológiai intézet.

A rengés az egész állam területén érezhető volt. New Jersey-től Long Islandig érkeztek jelentések a földrengésről. Többek között a Szabadság-szobor és az ENSZ épülete is megremegett: Rengés az ENSZ-ben:

Az ágyamban feküdtem, és az egész ház elkezdett remegni. Nagyon megrémültem - mondta egy New York-i lakos a CBS-nek.