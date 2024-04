Súlyos katasztrófa Kazahsztánban

Fokozódó orosz katonai előrenyomulás Ukrajnában, feszült helyzet Izrael és Irán között, választások, terrortámadás Moszkvában. Ezek mellett a hírek mellet a világ figyelme nehezen irányulnak olyan dolgokra, mint a természeti katasztrófák. Azonban annak ellenére, hogy nem címlapon szereplő történések a természeti katasztrófák akaratlanul is megtörténnek, amit Kazahsztánban most nagyon is éreznek. Veres Szabolcs, az Eurázsia Központ kutatója elemezése az Origón.

Az elmúlt hónap óta több mint 75 ezer embert mentettek ki Kazahsztánban az országot sújtó árvíz miatt, amelyet az ország elnöke Kasszim-Zsomart Tokajev Kazahsztán elmúlt nyolcvan évnyi történetének legnagyobb természeti katasztrófájának nevezett. A kazah áradások kiváltó oka a közép-ázsiai ország északi határának túloldalán, Oroszországban keresendő. Ugyanis idén tavasszal a kazah-orosz határszakasz egyes részeit a télen lehullott nagy mennyiségű hó tavasz közeledtével súlyos árvizeket okozott, melynek következtében átszakadt egy gát az oroszországi Orszk városában, emiatt pedig ezreket kellett evakuálni. A magas vízállás pedig jelenleg egy másik orosz várost, a több mint ötszázezres Orenburgot is veszélyezteti.

Kazahsztánban az áradások következtében, melyet az esős időjárás csak megnehezít több ezer lakóépület, ház és egyéb épület került víz alá. Abay, Akmola, Aktobe, Atyrau, Nyugat-Kazahsztán, Karaganda, Kostanay, Pavlodar, Észak-Kazahsztán és Ulitau régiókban rendkívüli állapotot hirdettek ki. A kazah rendkívüli helyzetek minisztériumának legfrissebb adatai szerint az árvíz kezdete óta 99 869 embert, köztük 36 591 gyermeket sikerült kimenteni és evakuálni az elárasztott területekről, valamint a hatóságok több mint 70 ezer haszonállatot is biztonságban evakuáltak a kialakult helyezt miatt. A katonaság is segít az árvízhelyzet enyhítésében. A nemzeti és regionális hatóságok éjjel-nappal dolgoznak, és önkéntesek tízezrei is segítik az árvízvédekezés elleni harcot. A Kazhydromet Nemzeti Hidrometeorológiai Szolgálat előrejelzései szerint Kazahsztán nagy részén továbbra is borult és esős marad az időjárás. Az észak-kazahsztáni régióban a Kyzylzhar körzetre és Petropavlovszkra vonatkozóan lehullott csapadékmennyiség a Jeszil folyó vízszintjének a kritikus szintre emelkedését eredményezte.

Annak ellenére, hogy a kialakult helyzet meglehetősen súlyos a nemzetközi segítségek mértéke jelentősen elmarad. Kazahsztán szomszédai már jelezték, hogy a tőlük telhető minden támogatást megadnak és már humanitárius segélyeket is útnak indítottak. Emellett Törökország is együttérzését fejezte ki a kazahsztáni áradás miatt, és minden segítséget kész megadni, amire Asztanának szüksége van.