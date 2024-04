Szentkirályi Alexandra szerint háborúskodás helyett együttműködésre van szükség Budapesten

Gyurcsány Ferenc a háborúskodás oka, aki egyértelműen megüzente Karácsony Gergelynek, hogy szembe kell fordulnia a kormánnyal. Gyurcsány Ferenc Karácsony Gergely szájába adta, hogyan kell viselkednie a kormányzattal, a főpolgármester pedig ezeket az utasításokat szolgai módon végre is próbálja hajtani azóta is, annak ellenére, hogy a 2019 előtti eredményeket látva egyértelmű, mennyi mindent el lehet érni, ha együttműködik a főváros és a kormány. Az előző ciklusokban befejeztük a 4-es metró építését, elkezdtük a 3-as metró felújítását, amihez azért nem tudtunk korábban hozzákezdeni, mert olyan adósságállományt hagyott ránk a korábbi baloldali városvezetés, hogy először azt kellett a kormány segítségével konszolidálni. Mindezek mellett megépítettük a budai fonódó villamost, megújítottuk a Margitszigetet, virágzott a turizmus, a kulturális intézményeink pedig folyamatosan tudtak előrelépni. A város sokkal tisztább és rendezettebb volt, mint most. Rengeteg olyan fejlesztést hajtottunk végre 2019 előtt, amely megkönnyítette, komfortosabbá tette a budapestiek életét. Ehhez képest az elmúlt években csak ígérethalmazokat kaptunk. Azok a fejlesztések, amelyeket Karácsony Gergely beígért, megvalósulatlan, levegőben maradt ígéretek.

Mi jelenleg a Budapesten élők legnagyobb problémája, amivel elsőként foglalkozna?

Inkább onnan közelíteném meg a kérdést, hogy honnan fakad a problémák többsége. A hétpontos tervemnek az egyik sarokpontja, hogy ki kell tenni Gyurcsány embereit a Városházáról. Ha valaki ma bemegy a Városházára és körülnéz, akkor úgy érzi, egy másik idősíkra lépett, ahol létrejött a harmadik Gyurcsány-kormány. A főváros kulcsfontosságú pozícióiban ugyanis Gyurcsány emberei foglalnak helyet. Ilyen a 2010 előtti gazdasági válság egyik fő felelőse, Draskovics Tibor, aki Gyurcsány Ferenc pénzügyminisztere volt, most pedig a BKK igazgatósági elnöke. Ha tovább kutatunk, a fővárosi közszolgáltatásokat szervező cég élén megtaláljuk Gyurcsány egyik kedvencét, Mártha Imrét, aki a teljesítményéért majdnem nyolcmillió forint prémiumot kapott csak a tavalyi évben, annak ellenére, hogy a fővárosban található kukák harmadát leszerelték, és kétmilliárd forintot elvontak a köztisztaságért felelős cégtől. A főpolgármesternek pedig Gyurcsány egykori államtitkára, Gál J. Zoltán fogja a kezét és diktálja neki, hogy mit kell nyilatkoznia. Hosszú a lista, de már ennyiből is kiderül, hogy Gyurcsány Ferencnek ugyan van egy főpolgármestere, a budapestieknek viszont nincs, ugyanis Karácsony Gergely elsősorban Gyurcsány érdekeit szolgálja ki, a problémák többsége pedig innen ered. Ezért én a munkámat azzal kezdeném, hogy kitakarítanám a Gyurcsány-féle panoptikumot a Városházáról. Ezek után pedig lenne pénze az ország leggazdagabb önkormányzatának arra, hogy érdemi fejlesztéseket hajtson végre városszerte. Számomra felfoghatatlan, hogy mire megy el a főváros összes pénze, miközben fejlesztések és beruházások nem történtek az elmúlt években. Nem valósult meg a pesti fonódó villamos, Budán nem látjuk a trolikat, amiket Karácsony Gergely szintén megígért. Nincs megújult Városháza park, és a nyugdíjasok sem kapták meg a megígért húszezer forintos éves rezsitámogatást. Ezek után pedig az ember nem tud másra gondolni, csak arra, hogy hova lett az a több mint 200 milliárd forintnyi megtakarítás, amivel mi 2019-ben átadtuk a kasszát a főpolgármesternek.