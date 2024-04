Szijjártó Péter: A geopolitikának nem lehet köze a sporthoz, a párizsi olimpia lépés lehetne a béke felé - videó

- szögezte le. Szijjártó Péter ezután kifejtette, hogy a hazai sportinfrastruktúra-fejlesztések világszerte jogosan vívják ki az elismerést, sehol másutt nem is volt tapasztalható ezen a téren akkora fejlődés az elmúlt egy-két évtizedben, mint Magyarországon. Három okot sorolt fel ennek eredőjeként. Az első, hogy szavai szerint egy ország nagysága nem csak a területétől vagy gazdaságától függ, hanem attól is, hogy milyen eseményeknek tud jó házigazdája lenni, márpedig ezen a téren hazánk az utóbbi években igen sikeres volt. A lehető legtöbb nagy sportesemény Magyarországra vonzása fontos szempont lesz a külpolitikában a jövőben is, és az is kívánatos cél, hogy minél több nagy nemzetközi sportszervezet költözzön ide, ahogy teszi azt a Nemzetközi Úszó- és Vízilabda-Szövetség (World Aquatics) is - idézte fel.

Fontosnak nevezte emellett a sportakadémiák fejlesztését is, és üdvözölte, hogy egyre inkább adottak a feltételek a legjobb teljesítményhez mind az infrastruktúra, mind a szakemberek vonatkozásában.A harmadik okként pedig azt jelölte meg, hogy a sportlétesítmények fejlesztése lehet a legjobb eszköz, amit "az állam segítségként a szülők kezébe adhat a gyerekek szabadidejéért vívott harcban", különös tekintettel az egyre szélesebb körű digitalizációra, a virtuális valóságra.

A gyerekek, a fiatalok fizikai és mentális egészségének védelme, s a virtuális világgal szemben a szülők eredményes küzdelme érdekében a sportinfrastruktúra-fejlesztéseket a jövőben is folytatjuk

- emelte ki. A miniszter végül kitért a sport és a külpolitikai érdekérvényesítés kapcsolatára is, aláhúzván, hogy van pár hívószava Magyarországnak a világban, és ezek közül az egyik legfontosabb Puskás Ferenc, hiszen máig nem lehet olyan messzire utazni, ahol az emberek ne hallottak volna a legendás labdarúgóról. A miniszter úgy vélekedett, hogy a magyar sportra, a magyar labdarúgásra, a magyar kosárlabdára, kiváló sportolóinkra mint egy ilyen értékre kell tekintenünk.