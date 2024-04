Szijjártó Péter: Magyarország és Azerbajdzsán barátsága a két ország közötti őszinte tiszteleten alapul

A tárcavezető a magyar-azeri gazdasági vegyes bizottság ülésén hangsúlyozta, hogy immáron tizennégy éve tart a barátság és a stratégiai partnerség a két ország között, amiből mindkét fél sokat profitált.

Emlékszem, hogy akik akkoriban ezért élesen bíráltak minket, ma tülekednek egy közös fényképért az önök elnökével

- mondta. A miniszter hozzátette, hogy a barátságunk nemcsak érdekeken alapul, hanem az értékeken, illetve a két ország és a két nép közötti őszinte tiszteleten is. Szijjártó Péter tudatta, hogy tavaly 120 millió dolláros értékkel megdőlt a kétoldalú kereskedelmi csúcs, ami kiváló alapot jelent a további bővüléshez. Majd arról számolt be, hogy a látogatására 34 vállalatvezető kísérte el 23 magyar cég képviseletében, akik összesen 152 üzleti tárgyalást fognak lebonyolítani azeri cégekkel. Aláhúzta, hogy az energetikai együttműködés nagyban hozzájárult hazánk ellátásbiztonságához, ennek pedig a jelenlegi körülmények között minden korábbinál nagyobb jelentősége van.

Ennek kapcsán fontos mérföldkőnek nevezte az azeri földgázszállítás megindulását Magyarország felé, és arról számolt be, hogy a tranzit idei megkezdése lehetővé teheti a vásárolt mennyiségek növelését, amire mindkét fél nyitott.

A miniszter végül arra is kitért, hogy Magyarország részt vesz az Azerbajdzsán által tavaly visszafoglalt Hegyi-Karabah, s azon belül is az ott található Soltanli település újjáépítésében. Tájékoztatása szerint a település rekonstrukciójára vonatkozó tervek már előkészítés alatt állnak, idén novemberre ez a fázis le fog zárulni, és a jövő év végére az építkezés is el fog készülni.

Orbán Viktor elmondta, várja a Magyarország és Azerbajdzsán, valamint Azerbajdzsán és az Európai Unió közötti együttműködés további erősítését a magyar EU-elnökség alatt. Magyarország kormánya az energiabiztonság maximális megteremtésére törekszik, április 1-jével indult a török-magyar földgázszállítás. A Közép- és Dél-Amerikából érkező cseppfolyósított földgáz (LNG) egyre nagyobb szerepet fog játszani az Európai Unió ellátásában. Magyarország pedig másodjára is felülteljesítette az uniós gázfogyasztás-csökkentési elvárást.