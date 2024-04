Tajvan szerint 22 kínai repülőgép közelítette meg a szigetet

A tajvani hadsereg szombati beszámolója szerint többek között Szu-30-as vadászgépek és pilóta nélküli légi járművek közelítették meg a szigetet, közülük 12 át is lépte a demarkációs vonalat.

Szu-30-as vadászgép.

Fotó: Shutterstock/BeAvPhoto

A vonal egykor nem hivatalos határként szolgált a két fél között, amelyet egyik fél hadserege sem léphet át, de a kínai légierő ma már rendszeresen küld át rajta repülőgépeket.

Kína azt állítja, hogy nem ismeri el a vonal létezését.

A Tajvanhoz közeli kínai katonai tevékenységre egy nappal azután került sor, hogy Antony Blinken amerikai külügyminiszter befejezte kínai látogatását. Az Egyesült Államok a hivatalos diplomáciai kapcsolatok hiánya ellenére Tajvan legfontosabb nemzetközi támogatója és fegyverszállítója.

Kína a szigetet saját területének tekinti. A tajpeji kormány elutasítja ezt.

Februárban nem csak vadászgépeket, hanem több kínai katonai repülőgépet, haditengerészeti hajót és léggömböt észleltek Tajvan közelében.

A védelmi minisztérium szerint a februárban észlelt léggömbök 12 000 láb (3658 méter) és 35 000 láb (10 668 méter) közötti magasságban voltak. A tárca szerint a léggömbök közül hat átrepült Tajvan szigete fölött.

Emellett hat kínai katonai repülőgépet és négy kínai haditengerészeti hajót is észlelt a sziget közelében a minisztérium. Kínai vadászgépek szinte naponta repülnek be Tajvan légvédelmi övezetébe, ami rendszerint kiváltja a tajvani légierő válaszlépését. Katonai elemzők szerint a léggömbök felbocsátása része annak a taktikának, amelynek célja Tajvan zaklatása, amellett, hogy Kína harci repülőgépeket és hadihajókat is küld a sziget körüli térségbe.

Január végén pedig hat kínai hadihajó is Tajvan felé tartott és 13 kínai repülőgép is átrepült a Tajvani-szoros középső szakaszán.

Az erődemonstráció nem sokkal azután történt, hogy Jake Sullivan amerikai nemzetbiztonsági főtanácsadó és Vang Ji kínai külügyminiszter megállapodott abban, hogy találkoznak Bangkokban.

Kína szakadár tartományának tekinti az 1949 óta önálló kormányzattal rendelkező Tajvant, és soha nem zárta ki, hogy akár erővel is kész megvalósítani az újraegyesítést.