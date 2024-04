Tegnap az orosz hadsereg rakétacsapást mért Harkov térségre, ennek következtében pedig nemcsak az elektromos hálózat sérült meg, hanem úgy tűnik, hogy radioaktív anyagok is szivárogni kezdtek. A térségben most veszélyhelyzetet hirdettek, jelenleg is zajlik a radioaktív anyag felkutatása. A hatóságok szerint a lakosság nincs közvetlen veszélyben.