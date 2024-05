Soros lapja néhány nappal a Fico-merénylet előtt is hergelt a kormányfő ellen

A továbbiakban részletesebben bemutatják a VSquare alapcsapatát, legyen szó személyekről vagy szervezetről, ám elöljáróban szögezzük le a legfontosabb tudnivalót. Az ötletgazda alapító szervezet, a kiadó lengyel Riporterek Alapítvány, valamint egy másik szervezet, a Ján KuciakNyomozó Központ is egy-egy Soroshoz köthető hálózatnak a tagja.

Az egyik a bukaresti Organized Crime and Corruption Reporting Project, amely szervezet szerint Putyin után a világon a második legkorruptabb ember Orbán Viktor miniszterelnök, de nem is juthattak volna más megállapításra, hiszen őket is a Nyílt Társadalom Alapítvány finanszírozza. A másik szervezet a Global Investigative Journalism Network, amelynek egyik fő támogatója szintén a Nyílt Társadalom Alapítvány. Tagszervezetei között számos olyan található, például az Átlátszó vagy az Organized Crime and CorruptionReporting Project, amelyek a nyílt társadalom hálózatához tartoznak. A szervezet személyi állományában több olyan ember is van, aki korábban Soros által finanszírozott NGO-nál tevékenykedett, például Paul Radu vagy Anne Koch. Magyar tagjai az Átlátszó, az Átlátszó Erdély, a Direkt36 és a Göbölyős József Soma Alapítvány. Ezek közül kettő, az Átlátszó és a Direkt36 a VSquare-nek is partnere.

Ismert kapcsolatok

Az ismert magyar ellenzéki újságírók közül a VSquare csapatának tagja Panyi Szabolcs, a sajtóorgánum „közép-európai nyomozásokért felelős vezető oknyomozó szerkesztője”, aki egyben a Direkt36 oknyomozó újságírója is. Nemzetbiztonsági, külpolitikai, valamint orosz és kínai befolyással kapcsolatos témákkal foglalkozik a felületen.

Direkt36

Pethő András a Direkt36 társalapítója, szerkesztője és ügyvezető igazgatója. Korábban a BBC World Service londoni szolgálatánál dolgozott, és a The Washington Post oknyomozó részlegének riportere volt. Számos nemzetközi riportprojektben működött közre, többek között a Panama-iratokban.

Wirth Zsuzsanna szerkesztő-újságíró a Direkt36-nál, ahol 2016 óta dolgozik. Különböző politikai és társadalmi kérdésekben, valamint a korrupció és a szervezett bűnözés témakörében nyomoz.

Szabó András a Direkt36 újságírója az orosz-magyar kapcsolatokról; a Fideszhez közel álló vállalkozások és személyek tevékenységéről; valamint az Orbán-kormány politikai döntéshozatali folyamatairól tudósít.

Marton Kamilla magyar oknyomozó újságíró, aki 2022 óta dolgozik a Direkt36-nál.

Galavits Patrik a Klubrádió, az Azonnali.hu és a Forbes Magyarország munkatársa volt, mielőtt a Direkt36-hoz csatlakozott. 2019-ben a német közszolgálati WDR-nél nyert ösztöndíjat.

Partnerszervezetek a régióból

A lengyel Fundacja Reporterowot, vagyis a Riporterek Alapítványt 2010-ben hozta létre lengyel újságírók egy csoportja. Sok éven át fő feladata a közép- és kelet-európai, különösen az ukrajnai újságírók képzése és támogatása volt - workshopok, konferenciák és a „Riporterek a riporterekért”díjak révén. Bár az újságírás és az újságírók képzésének támogatása továbbra is fontos része az alapítvány filozófiájának, 2017 óta fő tevékenysége az oknyomozó újságírás, beleértve az oknyomozó újságírás platformjának - a VSquare-nek - a kiépítését.

Projektjeiket támogatták vagy támogatják jelenleg is: National Endowment for Democracy, Global Anti-Corruption Consortium, IJ4EU, OIP, TJournalismfund, Erasmus+ és a Holland Királyság Nagykövetsége.

Az Oknyomozó Újságírás Cseh Központját (České centrum pro investigativní žurnalistiku), amely az investigace.cz weboldalt működteti, Pavla Holcova cseh újságíró alapította 2013-ban azzal a céllal, hogy elősegítse a határokon átnyúló oknyomozó projekteket; újságírók képzését; és segítsen a helyi újságíróknak abban, hogy rendelkezzenek az új médiatrendek követéséhez szükséges erőforrásokkal. A központ olyan globális oknyomozó újságírói projektekben vett részt, mint a Pulitzer-díjas Panama-iratok, a Pandora-iratok, a Swissleaks és a Global Laundromat. Az Investigate.cz is a Soros által finanszírozott Szervezett Bűnözés és Korrupció Jelentési Projekt (OCCRP) partnerközpontja.