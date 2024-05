Döbbenetes dolog történt: négy birkát írattak be egy franciaországi iskolába - videó

A helyzet orvoslására a szülők egy rendkívül kreatív megoldással álltak elő: négy birkát írattak be az iskolába - írja a La Parisien.

Az állatok még a kereszt– és vezetéknevet, valamint születési dátumot is kaptak, amely alapján történt a beíratás, hogy elérjék a törvényes minimumlétszámot.

A francia oktatási minisztérium szerint a két iskola összevonásából létrejött öt osztály számára 98 tanuló szükséges a következő tanév biztosításához. Amennyiben nem teljesül a létszám, az az öt osztály egyikének bezárásához vezetett volna. Sem a polgármester, sem a szülők nem értettek egyet a rendelettel, kezdetben tiltakoztak, ám ez semmilyen hatást nem váltott ki.

🐑 Quatre moutons ont été inscrits dans une école en Moselle pour éviter la fermeture d'une classe



L'image du jour de @MarieGentric pic.twitter.com/AZaPbYksNr — BFMTV (@BFMTV) May 13, 2024

Ezért úgy döntöttek, hogy egy abszurd válasszal reagálnak a döntést illetően. Így a 2024–2025-ös tanévre négy birkát írattak be az iskolába, ezzel elérték a 98 főt. A kezdeményezés szervezői még nevet is adtak a juhoknak: Marguerite Duprés, Valériane Deschamps, Phil Tondus és John Deere - számolt be a 20 Minutes.

Az állatokat az iskolaudvarra vezették, és egy táblát is kitettek, amelyen az állt, hogy „Üdvözöljük négy új tagunkat”.

Hogy a szülők éppen bárányokat választottak ki a létszám növeléséhez, nem volt véletlen.

A mi gyerekeink nem birkák, akiket meg kell számolni

– magyarázta a szülői bizottság elnöke - írja a Maszol.