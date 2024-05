A Magyarországon járókelőket összeverő, radikális baloldali-terrorista Antifa is politikusok meggyilkolását támogatja

Elemzések szerint az Antifa egyik legjelentősebb finanszírozója az Alliance for Global Justice, mely szervezet 2016-ban és 2017-ben (együttesen) a Soros-közeli Amnesty Internationaltől, valamint a Tides Foundationtől 30 ezer, illetve több mint 404 ezer dollár támogatásban részesült. Kevésbé meglepő, hogy a TidesFoundation egyik fő pénzügyi forrása a Nyílt Társadalom Alapítványok, amely 2016 óta több millió dollárt adományozott számukra. Akkor Frank Wright, Ph.D. és John Aman arról írtak, hogy a milliárdosnak nagy tapasztalata van "a világ vezetőinek elűzéséről."

Soros előszeretettel használja ki egy kiszemelt ország etnikai-vallási konfliktusait, és ezeket felszítva próbálja destabilizálni a megdönteni kívánt rezsimeket.

A célkeresztben Trump is

Egyértelmű, hogy egyre erősödő nyomásra lehet számítani a demokrata párti (és Soros támogatta) kampányok tekintetében. A nyáron 93 éves Soros György és fia, Alexander Soros komoly, potenciális veszélyként kezelik Donald Trump esetleges visszatérésének lehetőségét 2024-ben. Soros ugyanakkor már átadta a közel 30 milliárd dolláros pénzügyi birodalma feletti irányítást Alexandernek, aki erről egy, a The Wall Street Journal című lapban 2023. június közepén megjelent interjúban számolt be.

Alexander Soros elmondása szerint most attól fél a legjobban, hogy Trump visszatér a Fehér Házba, ami azt is előre jelzi,hogy a Soros-szervezetek valószínűleg még az eddigieknél is jóval nagyobb pénzügyi forrást fog mozgósítani a 2024-es elnökválasztási kampány időszakában, amelynek a végső kimenetele talán az egész nyugati világ szempontjából lényeges politikai fordulópontot jelenthet majd.

Magyarországon is akcióztak a szélsőbaloldali terroristák

A szélsőbaloldali terroisták Magyarországon is akcióba lendültek 2023-ban. A magát Antifának nevező német eredetű nemzetközi szélsőbaloldali mozgalom aktivistái Budapesten tervszerű akciók során félholtra vertek magyar állampolgárokat.

A radikális nézeteiről ismert Antifa nevű nevű szélsőbaloldali szervezet legalább 17 tagja 8 embert támadott meg Budapesten.

Hirtelen, hátulról rontottak rá ártatlan áldozataikra, minden előzmény nélkül, majd maszkban, viperával és kalapáccsal ütötték őket, aztán futva elmenekültek. Mint kiderült, a támadók a ruhájuk miatt támadtak rá az emberekre. Úgy gondolták, hogy jobboldali nézetűek, és a kitörés napjára jöttek Budapestre. A külföldi banda először 2023. február 9-én, a Nyugati pályaudvarnál egy vonaton, aztán még ugyanezen a napon a Fővám téren követett el támadást.