Elképesztő, mennyi ideig voltak ártatlanul börtönben ezek az emberek

Bombaként robbant a hír tavaly, hogy egy amerikai férfit 48 év után engedtek ki a börtönből. A férfi évtizedeken keresztül harcolt azért, hogy bebizonyítsa, ártatlan. Végül a bíró felmentette, de a férfi így is történelmet írt, ugyanis ez az Egyesült Államok leghosszabb ideig tartó téves ítélete. Ugyan nem egyedi eset, mivel az évek során számtalan emberről derült ki, hogy arátlanul ül a rácsok mögött, akiknek szintén rendkívül sok ideig kellett azért küzdeniük, hogy bárki elhiggye az ártatlanságukat. Ilyen eset Lengyelországban is megtörtént. Azt a férfit szintén hosszú évekre ítélték el. Emiatt többször megpróbált öngyilkos is lenni, mivel azt gondolta, sosem fog kijutni a börtönből.

Rablógyilkossággal vádolták, 21 évet ült Marvin Haynes tavaly decemberben engedték ki a börtönből, miután a bíróság meglapította, hogy a férfi ellen a vádat megalapozó szemtanú nem volt megbízható. Marvin 16 éves volt, mikor 2004-ben egy minneapolisi virágárust Randy Sherert kiraboltak és meggyilkoltak. Az eset után a férfit vádolták a gyilkossággal, miközben ő megpróbálta bebizonyítani a nyomozóknak, hogy a gyilkossági helyszín közelében sem volt. Otthon volt és aludt. Azonban egy rosszindulatú szemtanú a rendőröknek azt állította, hogy Marvin gyilkolt, akit emiatt a bíróság életfogytiglanra ítélt. Fotó: Origo A férfi a szabadon engedése után egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy reméli ezek után is kap valahol munkát és új életet kezdhet. Elmondta azt is, mikor megtudta, hogy 21 év után kimehet a börtönből, éppen a születésnapját ünnepelte. A megyei ügyész, Mary Moriarty kijelentette, hogy az ügy részleteit újra átvizsgálták és akkor jöttek rá, hogy Marvin ártatlan. Hozzátette egy szörnyű igazságtalanság, ami a férfivel történt, ráadásul mindez úgy történhetett meg, hogy a férfi DNS-ét a gyilkossági helyszínen nem találták meg. 1,5 milliárd forintos kártérítést kapott 18 évért Tomasz Komenda története 2018-as szabadulását követően nagy visszhangot kapott Lengyelországban. A szabadulásakor 44 éves férfit 2004-ben ítélték 25 év szabadságvesztésre, mert a bíróság bűnösnek találta egy fiatal lány gyilkossági ügyében, akit 1996-ban szilveszter éjszaka megerőszakoltak, majd megöltek. A férfi 18 év után 2018-ban szabadult, miután a lengyel bíróság felmentette a vád alól. Majd két férfit ítéltek el, akikre bizonyítható volt, hogy ők követték el a gyilkosságot. Ezután a férfi kártérítési perbe kezdett a rengeteg ártatlanul letöltött börtönév, és az ott történt szexuális zaklatások miatt. Komenda közel 19 millió złotyit (mintegy 1,5 milliárd forintot) követelt a lengyel államtól. A férfi a bíróság döntése után elmondta, hogy kielégítő számára az ítélet, de még egy ilyen magas összegért sem kívánná senkinek, hogy egy napot is eltöltsön bármelyik börtönben.

Komenda olyan mély depresszióba esett a börtönben, háromszor próbált meg öngyilkos lenni, erről is részletesen beszámol egy 2018-ban kiadott könyvben, amit egy lengyel újságíró készített. Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!