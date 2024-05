Újabb lépés a tragédia felé: a franciák átléptek egy átléphetetlennek hitt határt

A helyzet egyre csak fokozódik, ugyanis Nagy-Britannia és az Egyesült Államok is hozzájárulna, hogy Ukrajna a tőlük kapott fegyverekkel támadjon oroszországi területeket. Ez viszont azzal a kockázattal jár, hogy Oroszország a fegyvereket szállító országokra is mint hadba lépő országokra tekinthet, tehát a britek vagy a franciák és az amerikaiak is egyértelműen a háború részeseivé válnak – egyben Oroszország célpontjává is.