Ezek a valaha történt leghátborzongatóbb cirkuszi balesetek

Melyek voltak a történelem legtragikusabb cirkuszi balesetei ?

10. A Providence-i hajon lógó légtornász esete

2014 májusában nyolc akrobata szó szerint hajmeresztő mutatványt mutatott a Rhode Island állambeli Providence-ben a Ringling Bros. és a Barnum & Bailey Circus fellépésének részeként, melynek során mintegy 4000 ember nézte végig, ahogy az akrobaták egy ún. emberi csillárt formáltak a levegőben, miközben a hajuknál fogva lógtak egy kerek gyűrűn.

A balesetet az okozta, hogy ennek egyik acélrögzítője elpattant, melynek következtében mindannyian 4-6 métert zuhantak.

Az akrobaták közül a szerencsének köszönhetően senki nem halt meg, de ketten súlyos gerincsérülést szenvedtek, ötüknél pedig egyéb belső sérüléseket állapítottak meg az orvosok. A cirkuszi sérülés folyományaként az Egyesült Államok Munkahelyi Biztonsági és Egészségügyi Hivatala 7000 dolláros bírságot szabott ki a cirkuszra, mert nem szerelték fel megfelelően az előadás során használt kötélzetet.

9. A repülő Wallendák

A világhírű Wallenda-család – akiket a 18. század óta a cirkusz megkerülhetetlen művészeiként tartanak számon – nem csak a jól sikerült mutatványairól volt híres, hanem sajnos néhány súlyos balesetükről is. Az 1930-as években Willie Wallenda például egy halálos kimenetelű kerékpáros mutatványt mutatott be egy magas drótvezetéken, majd alig 10 évvel később sógornője is életét vesztette egy 15 méteres zuhanás következtében, miközben fejen állt egy oszlopon. 1972-ben egy fiatal Wallendát egy feszültség alatt álló vezeték sokkolta mutatvány közben, és a későbbi esés következtében meghalt, de a család legszörnyűbb balesete 1962-ben történt, amikor egy hétszemélyes emberi piramis 10 méteres magasságban összeomlott. Ketten a helyszínen életüket vesztették, egyikük pedig egy életre lebénult. Wallendáék azonban komolyan vették a családi bizniszt, és az épségben maradt tagok már másnap a porondon álltak.

A cirkuszok világát épp a veszély látszata teszi izgalmassá.

Fotó: China Photos / Getty Images/8th China Wuhan International Acrobatics Art Festival

8. Dessi Espana esete

2004-ben brutális baleset követelte a 32 éves Dessi Espana, cirkuszi előadó életét, aki akkoriban a Ringling Bros.-szal és a Barnum & Bailey Circus-szal dolgozott levegőakrobataként. A társulat aznap St. Paul-ban lépett fel, amikor az egyik lepedő elszakadt, és 9,1 méter zuhanás után a betonporondon landolt.

A drámai esetet abszurd események követték, hiszen míg ő a nyílt színen éppen orvosi ellátásban részesült, a bohócok próbálták elterelni a közönség figyelmét a vészhelyzetről.

A műsor a tragikus balesetek ellenére is folytatódott, de miután Espanát kórházba szállították, ő még aznap este belehalt sérüléseibe. Bármennyire is furcsának tűnhet, az Espana-család továbbra is aktív a cirkuszi életben, soraikban Espana lányával, Zore-val is, aki mindössze 7 éves volt édesanyja halálakor.

7. Az 1918-as vonatbaleset

A cirkusztörténelem egyik legmegdöbbentőbb katasztrófája 1918-ban történt, amikor egy katonai szállítóvonat iszonyatos sebességgel összeütközött a Hagenbeck-Wallace Cirkusz hosszú vonatszerelvényével. A tragédia előzménye volt, hogy a cirkuszi karaván éppen az indianai Gary és Hammond közötti síneken vesztegelt, hogy lehűtse a túlmelegedett tengelyt, mikor a katonai vonatot vezető mérnök elaludt, és a számos figyelmeztetés ellenére a vonat mintegy 56 km/h sebességgel belecsapódott a másik járműbe, 187 ember komoly sérülését és 86 halálát okozva ezzel. A tragédiát tetézte, hogy a cirkuszi kocsik fából készültek, így azontúl hogy pozdorjává törtek, az őket megvilágító petróleumlámpák is lángra lobbantak melynek következtében több tucat ember kínhalált halt a helyszínen.

A tűz olyannyira pusztítónak bizonyult, hogy később lehetetlen volt azonosítani a cirkuszi művészek maradványait, így 53-61 felismerhetetlen holttestet kénytelenek voltak a hatóságok tömegsírba helyezni Chicago közelében.

A mai napig nagy elefántszobrok és egyéb emlékművel jelölik a tragédia helyszínét (Showmen's Rest).

6. A cleveland-i tűzeset

1942-ben a Ringling Bros cirkusza éppen a clevelandi tóparton állt, amikor tűz ütött ki az egyik fából készült állatketrecének tetején, melynek következtében nézők százainak kellett végignéznie, ahogy több mint 50 állat élve elég, csupán néhány zsiráf és egy elefánt tudott elmenekülni, akiket végül a helyi hatóságoknak ki kellett lőnie, hiszen a riadt állatok kezelhetetlenek voltak. Ahogy a tűz terjedt, egyre többen lettek kíváncsiak a környékbeliek, így végül már mintegy 5000 ember volt szem-és fültanúja az állatok borzalmas haláltusájának.