Egy francia vezető elsőként mondta ki nyíltan: engedni kell Ukrajnának, hogy francia fegyverekkel támadja Oroszországot

Jean-Louis Bourlanges szerint ez a doktrínaváltás tökéletesen legitim, amennyiben véget vet az agresszor és az megtámadott helyzete közötti elfogadhatatlan aszimmetriának - írja a Magyar Nemzet. Katonai szempontból Ukrajna egész területét a háború kezdete óta orosz nagy hatótávolságú fegyverek támadják, de olyanok is, amelyeket Moszkva szövetségesei szállítanak Oroszországnak, nevezetesen észak-koreai ballisztikus rakéták és iráni drónok. Kijev mélységi csapásokat is mér Oroszországra, de eddig saját fejlesztésű fegyverekkel, különösen drónokkal, amelyek a közelmúltban energetikai létesítményeket céloztak.

Communiqué sur le changement de la doctrine américaine relative à l’utilisation des armes fournies à l’ Ukraine ⤵️ pic.twitter.com/sMmdi8QZ1L — Jean-Louis Bourlanges (@JLBourlanges) May 19, 2024

A portál szerint Nagy-Britannia és az Egyesült Államok is hozzájárulna, hogy Ukrajna a tőlük kapott fegyverekkel támadjon oroszországi területeket. Ez viszont azzal a kockázattal jár, hogy Oroszország a fegyvereket szállító országokra is mint hadba lépő országokra tekinthet, tehát a britek vagy a franciák és az amerikaiak is egyértelműen a háború részeseivé válnak – egyben Oroszország célpontjává is.

