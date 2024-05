Az ukrán védelmi műveletek most elsősorban a harkovi és a donyecki régiókban zajlanak, naponta akár 30 haci összecsapás is történik - mondta napi videójában az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij szerint most a legfontosabb feladatuk az orosz támadások megzavarása, hogy időt nyerjenek a nyugati fegyverszállítmányok beérkezéséig.