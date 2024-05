Magyarország és Csehország állja a sarat - ez történt a héten a világban

Brüsszel bólint, építhetnek állami támogatással atomerőművet a csehek

Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy a cseh kormány az állami támogatási szabályok tiszteletben tartásával segítséget nyújtson egy új nukleáris erőmű építéséhez és működtetéséhez. Prága 2022 márciusában jelezte Brüsszelnek a Dukovanyban építendő új erőmű tervét. Az erőmű 2036-ban kezdi meg a próba- és két évvel később a teljes üzemet, és a tervek szerint 1200 megawattnyi áram előállítására lesz képes – tudatta honlapján az Európai Bizottság.

Az élettartama hatvan év, vagyis 2096-ig működhet. Egyes esetekben egyébként az atomerőművek élettartama további húsz évvel, nyolcvan évre is meghosszabbítható.

A brüsszeli intézkedés kedvezményezettje az Elektrárna Dukovany II (EDU II), a CEZ csoport, az egyetlen csehországi atomerőmű-üzemeltető teljes tulajdonú leányvállalata. Prága közvetlen ártámogatást tervez nyújtani egy állami tulajdonú különleges célú gazdasági társasággal (SPV) kötött áramvásárlási szerződés formájában.

Hideg Hawaii: a klímaváltozás pörgeti a dán turizmust

Idén februárban 2,4 millió vendégéjszakát regisztráltak Dániában, ami éves szinten 3,6 százalékos emelkedésnek számít. A nemzetközi vendégéjszak száma 9,4 százalékkal nőtt. A skandináv ország egyre népszerűbbnek számít az elmúlt években, mivel a turisták a zsúfolt és egyre több hőhullámmal, gyakran 40 fok feletti hőséggel sújtott Földközi-tenger helyett a kellemesebb klímájú észak-európai országot választják. Tavaly 63,1 millió, 2022-ben pedig 62,9 millió vendégéjszakát regisztráltak, vagyis töretlen az ország iránti érdeklődés. A skandináv ország nyugati partjait hideg Hawaii-ként is emlegetik, mivel a

hidegebb, szürkébb időjárás ellenére egyre népszerűbb a szörfösök körében.

Egyébként maguk a dánok is szeretnek a saját országukban pihenni.

A botrányok sem tántorítják el az utazókat, hatalmasat ugrott a Booking.com profitja

A hazai után a spanyol hatóságok is találtak kifogásolnivalót a Booking.com működésében, a turisták azonban töretlenül bíznak a szállásközvetítőben. Minden soron hatalmas javulásról számolt be a Booking.com mögött álló Booking Holdings első negyedéves gyorsjelentésében. A szállásközvetítő cég bevétele éves alapon 17 százalékkal, 4,4 milliárd dollárra nőtt az időszakban, kiigazított nyeresége pedig jelentősen, 61 százalékkal, 708 millió dollárra ugrott. Az egy részvényre jutó eredmény még ennél is nagyobb mértékben, 76 százalékkal javult, és 20,39 dollárra növekedett.

Mindezt úgy, hogy a szállásközvetítő portált Magyarországon a Gazdasági Versenyhivatal is vizsgálat alá vonta, miután nem fizette ki időben a szállásadókat, de nemrég már a spanyol hatóságok figyelmét is felkeltette a vállalat, akik egy félmilliárd eurós bírságot is kilátásba helyeztek számára.