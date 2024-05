Ezt tudjuk eddig a Robert Fico elleni merényletről a támadás másnapján - videók

Robert Kaliňák védelmi miniszter csütörtök reggel arról beszélt, hogy a meglőtt Robert Fico miniszterelnök állapota még mindig nagyon súlyos, de az orvosoknak sikerült stabilizálniuk az éjszaka folyamán.

A miniszterelnök-helyettes hozzátette, hogy jelenleg további beavatkozások folynak a miniszterelnök állapotának javítása érdekében.

A besztercebányai F. D. Roosevelt Egyetemi Kórház igazgatója, Miriam Lapuníková elmondta, hogy Robert Fico többszörös sérüléseket szenvedett, és öt órán át volt a műtőben. Két orvosi csapat végezte rajta az operációt. A kormányfő továbbra is a kórház intenzív osztályán tartózkodik, ahol folyamatos ellátásban részesül.

Kaliňák a szlovák kereskedelmi tévének Markízának elmondta, hogy 11.00 óráig közleményt adnak ki a miniszterelnök egészségi állapotáról. A televízió hozzátette, hogy ezt nem sokkal azután mondta, hogy meglátogatta Robert Fico miniszterelnököt a besztercebányai kórházban.

A HírTV tudósítója pedig arról beszélt, hogy ellentmondanak egymásnak az orvosok és a kormányzat képviselői Robert Fico állapotáról.

Egy hónapja tervezte a támadást Cintula

Politikai okokból követte el a Fico elleni merényletet a 71 éves tettes, ezt maga vallotta be egy kiszivárgott videóban, miután őrizetbe vették. A felvételen az is elhangzott, hogy nem ért egyet a szlovák kormány politikájával, és hogy már egy hónapja, gyakorlatilag az államfőválasztás után tervezte a tettét

- fogalmazott az M1 tudósítója. A tudósító szerint Robert Fico és több politikus is korábban utalt rá, hogy Szlovákiában hatalmas a polarizáció, ami az emberekben nagy ellentmondásokat váltott ki, egyesek pedig önjelölt igazságosztókként is felléphetnek akár ilyen bűncselekmények elkövetésével is.

Szerdán késő este a rendőrök átkutatták Robert Fico merénylőjének autóját. A szlovák TV JOJ információi szerint a járművet előbb egy speciálisan kiképzett kutyával vizsgáltatták át, majd egy tűzszerész ellenőrizte át a csomagtartót és a motorházat.

A rendőrség feltételezte, hogy a támadó robbanószert helyezhetett el az autójában, ez viszont nem igazolódott be.

A hírek szerint a járművet az átvizsgálás után a közeli Garamszentkeresztre szállították.

A merénylet

Robert Fico ellen szerda délután Nyitrabányán (Handlova), a kormány kihelyezett ülése után követett el lőfegyveres merényletet egy idősebb férfi, akit a helyszínen azonnal őrizetbe vett a rendőrség. A kormányülés után a közelgő európai parlamenti választások miatt a helyszínen szimpatizánsok gyűltek össze, Fico épp kezet akart fogni egyikükkel, amikor valaki azt kiabálta, „Robo, gyere ide”, ekkor dördültek el a lövések. A Denník N helyszíni tudósítója szerint annyit lehetett látni a lövések után, hogy

a testőrök felemelik Ficót a földről, autóba helyezik, majd elviszik.

Az elkövetőt a rendőrség elfogta. A szlovák miniszterelnököt a karján és gyomrán érték találatok. Ficót életveszélyes állapotban helikopterrel a besztercebányai Roosevelt kórházba szállították.

Ki az elkövető?

A merénylő neve Juraj Cintula. Léváról származik. 1953-ban született. Ő az LK Dúha egyik alapítója. Amikor a klubot polgári társulássá alakították át, ő lett az elnöke. Három verseskötetet írt. Tagja a Szlovák Írószövetségnek.