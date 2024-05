Ferenc pápa csak Oroszország meghívása esetén megy el az Ukrajnáról szóló konferenciára - írja a RIA.

Korábban az Origo is megírta, mi Ferenc pápa véleménye a konfliktus lezárásáról, most Leonyid Szevasztyanov az Óhitűek Világszövetségének (WBU) elnöke szerint Ferenc pápa csak akkor hajlandó részt venni egy Ukrajnáról szóló svájci konferencián, ha arra Oroszországot is meghívják.

Viola Amherd svájci elnök korábban meghívta a katolikus egyház fejét, hogy vegyen részt a júniusi, Ukrajnáról szóló békekonferencián, Luzern közelében.

"A pápa azt mondta, hogy csak akkor megy el a konferenciára, ha Oroszországot meghívják rá" - mondta Szevasztyanov a RIA Novosztyinak, hivatkozva a pápával folytatott személyes kommunikációra.

Svájc június 15-16-án konferenciát tart Ukrajnáról Luzern városa közelében. Mintegy 160 államot hívtak meg a találkozóra.

Szergej Garmonin berni orosz nagykövet korábban azt nyilatkozta a RIA Novosztyinak, hogy Oroszország semmilyen formában nem vesz részt az Ukrajnáról szóló svájci konferencián, amelynek célja, hogy ultimátumot adjon Moszkvának. Hozzátette, hogy ez a konferencia zajos, de üres PR-kampánnyá fog válni. Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő korábban azt mondta, hogy az Ukrajnáról szóló tárgyalási folyamatnak Oroszország részvétele nélkül nincs értelme.

Korábban az Origo is írt az orosz külügyminiszter álláspontjáról, Szergej Lavrov tegnap a boszniai ATV televíziós csatornának adott interjújában azt mondta, egyes országok csak azért tervezik részvételüket, elmagyarázzák, hogy miért értelmetlen egy ilyen eseményt Oroszország részvétele nélkül és ultimátumok alapján megtartani.