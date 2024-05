Fico merénylője ukránpárti és a liberálisokat támogatja

Heves vita robbant ki a magyar sajtóban arról, hogy vajon lehet-e háborúpártinak, baloldalinak, liberálisnak, ellenzékinek mondani a Robert Fico szlovák miniszterelnökre szerdán rálövő, 71 éves Juraj Cintulat. Abban is nagy a vita, hogy vajon lehet-e a szlovák liberális sajtó felelősségét firtatni, vagyis kimondhatjuk-e, hogy

a Fico elleni permanens kampányuk gyakorlatilag oda vezetett, hogy a szlovák miniszterelnököt megpróbálták megölni.

Először érdemes az elkövető – eddig a magyar és nemzetközi sajtóból megismert – hátterét feltárni. A magyar baloldali sajtó sietve megírta a merényletet követően, hogy nincs itt semmi politikai értelemben vett látnivaló, hiszen az elkövető egy oroszbarátnak, szélsőjobboldalinak, neonácinak aposztrofált – egyébként már megszűnt – szervezettel szimpatizált, sőt egy rendezvényükön is részt vett. Ha Cintula múltja tényleg csak ennyiből állna, akár le is zárhatnánk itt a sztorit, mondván egy félőrült, szélsőjobboldali elkövetővel van dolgunk. Csakhogy, bár Cintula 8 évvel ezelőtt még valóban szimpatizált az említett, Szlovák Honvédek elnevezésű csoportosulással, a védelmi miniszter által nyilvánosságra hozott információk szerint a sokat emlegetett 2016-os rendezvényre történetesen pont békítő szándékkal ment el, a szervezet tagjait akarta rávenni arra, hogy az illegálisan tartott fegyvereiket beszolgáltassák, és kijelentette, hogy nem támogatja az erőszakot.

Azóta viszont nagyot fordult a világ Cintulával, politikai értelemben és a vérmérsékletét tekintve is. Cintula ugyanis időközben nyíltan beállt a liberális Progresszív Szlovákia mögé. Noha a pártnak – a párt közleménye szerint – nem lett tagja, de hangos szimpatizánsa igen, olyannyira, hogy még az általa létrehozott irodalmi klub Facebook-oldalát is a propaganda szolgálatába állította, amikor a Momentum szlovákiai testvérpártjának – a liberális Progresszív Szlovákia a Momentummal egy pártcsaládban tevékenykedik az Európai Parlamentben – az elnökjelöltje mellett agitált, konkrétan kijelentette, hogy „Zuzana Caputovát támogatom!”. Cintula egyébként maga sem csinál titkot abból, hogy ellenzéki volt, és ki nem állhatta Fico politikáját. A tvnoviny.sk szlovák lap írta meg, hogy Robert Fico merénylője már a szerdai merénylet előtt is tüntetett Fico ellen, amikor április 24-én Alsókorompán szintén kihelyezett kormányülésen vett részt a miniszterelnök.