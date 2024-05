Itt vannak a legújabb hírek a meglőtt Robert Fico állapotáról

Az Origo már tegnap is beszámolt róla, hogy lassan, de lépésről lépésre tovább javul Robert Fico szlovák kormányfő egészségi állapota a pozsonyi kormányhivatal közleménye szerint. Később írtunk arról is, hogy a kormány tagjai a meglőtt miniszterelnök konkrét sérüléseiről is megszólaltak hosszas hallgatás után. Kiderült, hogy a szlovák kormányfő vékonybele öt helyen szakadt át. Robert Fico miniszterelnök állapota a várakozásoknak megfelelően alakul.

Bízunk benne, hogy az egészségi állapota továbbra is olyan jól fog alakulni, mint eddig, javulni fog és a rehabilitációs folyamat is jól fog menni

– közölte csütörtökön Miriam Lapuníková, a besztercebányai Roosevelt Kórház igazgatója.

Robert Fico

Fotó: NurPhoto via AFP / Sergii Kharchenko

Hozzátette, hogy a szakorvosok fogják eldönteni, mikor hagyhatja el a kórházat. Ezt követően az otthonában folytatja tovább a lábadozást - írta a Paraméter.

Az 59 éves szlovák kormányfő ellen május 15-én, a pozsonyi kabinet Nyitrabányán (Handlová) tartott kihelyezett ülése után követtek el fegyveres merényletet.

A szlovák miniszterelnököt közvetlen közelről lőtte meg Juraj Cintula, aki öt lövést adott le.

Az elkövetőt, a 71 éves, lévai Juraj Cintulát, aki négy lövéssel sebesítette meg a kormányfőt, a helyszínen őrizetbe vették, majd később a bazini (Pezinok) székhelyű különleges bíróság előre megfontolt gyilkossági kísérlet vádjával letartóztatásba helyezte.

Vizsgálati fogságba helyezték a Fico elleni merénylet elkövetőjét

Fotó: MTI/EPA/Jakub Gavlák

Cintula vallomásában azzal indokolta tettét, hogy nem ért egyet a kormány politikájával, ezen belül azzal sem, hogy Robert Fico és kormánya folytatólagosan elutasítja, hogy fegyvereket szállítson Ukrajnának. Korábban arról is írtunk, hogy megértést tanúsított két másik szlovákiai merénylő iránt, valamint megemlített több, a világban történt tömeggyilkosságot, és az erőszak elfogadhatóságán is töprengett az általa írt könyvekben a Robert Fico szlovák kormányfő elleni merénylet elkövetője.

A szlovák hatóságok korábbi közlése szerint vizsgálják, hogy az elkövetőnek voltak-e bűntársai, amit Matus Sutaj Estok szlovák belügyminiszter "valószínűbb forgatókönyvnek" nevezett.