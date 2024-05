Migránspárti képviselőjelöltet küldene az Európai Parlamentbe Magyar Péter

Magyar Péter európai parlamenti listájának 6. helyezettje nemcsak migránsokat telepítene be unalomból, hanem a rezsicsökkentést is ellenzi. A migránspártiság, illetve a magyarok érdeke elleni harc újabb bizonyíték arra, hogy Magyar Péter egy baloldali figura, ez pedig a jelöltjein is visszaköszön. Gerzsenyi Gabriella kifejezetten jól érezte magát a sok színű, migránsokkal teli Brüsszelben, szeretné, ha Magyarországon is sokkal több migráns lenne, hiszen szerinte a homogén közösség unalmas.

Vágólapra másolva!

Markánsan baloldali eszméket hirdet a Magyar Péter-féle Tisza Párt európai parlamenti listájának 6. helyezettje, a rezsicsökkentést is ellenző Gerzsenyi Gabriella. Az egykori brüsszeli tisztségviselő korábbi Facebook-posztjában fogalmazta meg migránspárti nézeteit: „Brüsszel sokszínű város, sok ott a bevándorló, de soha nem éreztem veszélyesebbnek, mint a számos nagyváros bármelyikét, ahol életem során megadatott megfordulnom. (...) Egyenjogúként elfogadom a feketéket, zsidókat, melegeket. Vannak közöttük barátaim. Talán ez baloldaliság” – írta a 2022-es bejegyzésben. Migrációval az „unalmas” homogenitás ellen Magyarék jelöltje egy másik, Brüsszelt méltató bejegyzésében egyenesen unalmasnak nevezte a homogén közösségeket, a „sokszínűség és sokféleség” jegyében. „Mit ad Önnek Brüsszel? Toleranciát. A sokszínűség és sokféleség elviselésének – sőt, esetleg szeretetének – áldott érzését. Azt a tudatot, hogy a 'másfajta' egész egyszerűen másfajtát jelent, nem kevesebbet, nem rosszabbat. Ettől érdekes a világ” – írta 2021-ben. Gerzsenyi a gyermeke óvónőjének kubai származása kapcsán is a diverzitást magasztalta, de még különböző tárgyakon keresztül is a sokféleséget igyekezett egyfajta pozitív életelvként megjeleníteni: „A sokszínűségnek igyekszem örülni akkor is, amikor azt látom, hogy a konyhai bárpolc különleges, antikolt színe nem igazán köszön vissza a keresztben futó gerendákon. Hogy a nyílászárók, bár anyagukban azonosak a télikert fagerendáival, színben merőben mások lettek. Hogy a padló, a konyhapult és a bútorok színe mind eltérő. Nem baj. Milyen unalmas lenne egy homogén közeg.” - idézi a Mandiner. A rezsicsökkentés ellenségei Visszakanyarodva a rezsicsökkentés kérdéséhez, korábban megírtuk, hogy az Európai Bizottság tisztviselőjeként Gerzsenyi éveken át igyekezett megfúrni a magyar emberek millióinak fontos, – sokaknak nélkülözhetetlen – könnyebbséget jelentő intézkedést. A nő erről maga írt egy 2023-as posztjában. Mint fogalmazott: „Számtalanszor leírtam jómagam is még brüsszeli tisztviselőként, hivatalos jelentésekben, hogy a rezsicsökkentéssel maga alatt vágja a fát az ország, véget kellene neki vetni. Hasztalan. Hát, most már nincs hivatalos mandátumom, hogy erre javaslatot tegyek”.

A rezsicsökkentés ellenzésével Gerzsényi Gabriella a baloldal egyik fő programpontját tűzte zászlajára. Az elmúlt években csak a DK-ból jónéhány politikus támadta a rezsiterhek enyhítését, maga Gyurcsány Ferenc, a párt elnöke pedig nemes egyszerűséggel hülyeségnek nevezte azt. Ehhez kísértetiesen hasonlóan fogalmazott Márki-Zay Péter, aki a 2022-es választás előtt volt a baloldal aktuális messiása, amikor az akkori kampányban néphülyítésként aposztrofálta a rezsicsökkentést. Arról, hogy a baloldal az államilag alacsonyan tartott energiaárak helyett mit ajánl alternatívaként, Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter korábbi energiaügyi tanácsadója beszélt egy korábbi lapinterjúban. Datadatos kör Gerzsenyi Gabriella csak legutóbbi azoknak a baloldaliaknak a sorában, akik a politikai babérokra törő Magyar Péter körül bukkantak fel. Varga Judit exférjének februári előlépése óta szinte naponta jelentek meg Magyar mögött balliberális figurák, sokan a 2010 előtti kormányzás éveiből. A Bajnai Gordon-féle céges holdudvar például több szálon is feltűnt Magyarék hátterében. Magyar mozgalma honlapjának, a Taplramagyarok.hu-nak az adatvédelmi tájékoztatójában például a Bajnai nevével fémjelzett datadatos körhöz kapcsolható két cég – az Estratos Digital GmbH és a Lundadonate.org, vagy röviden Lunda – is szerepelt egy ideig. Az Estratos Digital GmbH – korábbi nevén Datadat GmbH – egy bécsi székhellyel alapított digitális ügynökség, amely főleg a progresszív politikai mozgalmak segítésére koncentrál. Ügyvezetője a Bajnai Gordon kormányának volt titokminisztere, a Datadat-cégcsoport vezető figurája, Ficsor Ádám. A Lunda nevű adománygyűjtő platformot pedig a Datadat fejlesztette és egy összetett, számos funkcióval rendelkező eszközt biztosít az adománygyűjtők részére. Miután azonban a Magyar Nemzet megírta, hogy az Estratos Digital GmbH és a Lundadonate.org adatfeldolgozóként volt feltüntetve a Taplramagyarok.hu adatvédelmi tájékoztatójában, mindkét vállalat gyorsan eltűnt a dokumentumból. Magyar később azt a különös magyarázatot adta, hogy más szervezettől vették át az adatkezelési tájékoztatót, hogy időt és pénzt spóroljanak.