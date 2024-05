Forró gulyáslevesbe esett egy kisfiú a főzőversenyen, súlyosan megsérült

A szerbiai Baranda faluban főzőversenyt rendeztek a hétvégén.

A gulyásfőzés tragédiával végződött: egy négyéves kisfiú biciklivel körözött az üst körül, mikor elvesztette az egyensúlyát és beleesett a forró gulyásba.

A kisfiút rendőröknek kellett kihúzniuk a forró üstből - számolt be róla a Kurir.

Képünk illusztráció!

Fotó: Pixabay

Először a közeli Opovo város egyik ügyeletére, majd egy belgrádi kórházba szállították.

A legfrissebb információk szerint a fiú nincs életveszélyben, azonban még mindig az intenzív osztályon ápolják - írta a Mandiner.

Borzalmas baleset történt egy szlovákiai településen is pár éve is: forró gulyásba esett egy egyéves gyerek, testének közel 20 százaléka megégett.

Mentővel vitték el a négyéves kisfiút a strandról is, ő játék közben belelépett a forró homokba, ahol nemrég még grilleztek. Arról is írtunk korábban, hogy öt liter forró vizet borított magára egy kétéves kisfiú Borsodban is.