Brutális családirtás: egy pornósztár miatt ölte meg az egész családját egy férfi

Grant Amato Floridában lakott családjával. A férfi mindig is szerette volna bátyja orvosi karrierjét utolérni, ezért jelentkezett is az egyetemre, hogy orvosnak tanuljon. Azonban hamar elküldték az iskolából, ugyanis rendszeresen megbukott a vizsgákon. Ezután egy kórházban kezdett dolgozni, de onnan is kirúgták, amikor kiderült, hogy erős fájdalomcsillapítókat lop. Sőt, a kórház igazgatója a lopások miatt a rendőrséget is felhívta, akik letartóztatták Amatot és arra kötelezték, hogy térítse meg a kórháznak okozott 2000 dolláros (713 ezer forint) kárt. Ekkor bátyja, Cody kifizette a hatalmas tartozást, Amato azonban ezután az utcára került.

Később a férfit a szülei visszafogadták a családi házba. Amato a Twichnél kezdett dolgozni, ahol azzal keresett pénzt, hogy online játékokkal játszott. Bátyja elmondta neki, ha egy sikeres karriert tud felépíteni az oldalon, akár ezer dollárt is kereshet havonta azzal, hogy játszik. Azonban a férfi ahelyett, hogy ezt tette volna, a My Free Cams oldalon (OnlyFans elődje) töltötte az ideje nagy részét. A pornóoldalon megismerkedett egy bolgár nővel, Silviya Ventsislavovaval. Amato különös megszállottságot érzett a nő iránt, ezért egyre gyakrabban látogatott az oldalra, ahol Silvia összes pornóvideóját megvette, sőt, rendszeresen küldött neki ajándékot is.

A férfi minden pénzét a nőre költötte, majd, hogy tovább tudja fizetni a videókat és a webkamerás beszélgetéseket, a szülei félre tett pénzét ellopta.

Közel 200 ezer dollárt (71 millió forint) lopott el tőlük.

Mikor a szülők rájöttek, hogy a fiuk szinte az összes pénzüket elköltötte egy pornósra, akkor Amato apja egy szerződést íratott alá a fiával, amiben leírta, hogy a fiának azonnal munkát kell keresnie és mihamarabb vissza kell fizetnie az ellopott vagyont,

aminek az összege meghaladta a 320 ezer dollárt (114 millió forint).

Az apa a szerződésben arra is kötelezte a fiát, hogy kérjen bocsánatot a családjától. Emellett Amatot eltiltotta attól, hogy használja a számítógépét.

Ezután a férfi egy ideig úgy tűnt elfelejtette Silviyat, de egy nap, könyörögve kért segítséget az anyjától. Arra akarta rávenni, hogy adja oda a mobilját, amin keresztül kapcsolatba léphet a pornómodellel. Az anya miután látta, hogy fia mennyire rossz állapotban van, oda adta neki a mobilt. Amato belépett a Twitterre, ahol azonnal írt Silviyanak.

Mikor ezt a férfi apja megtudta, akkor kirakta a fiát a családi házból, mondván rossz példát mutat mindenkinek.

Amato ettől teljesen összeomlott és őrjöngeni kezdett. Másnap a férfi visszament a házba, ahol a számítógép előtt ülő anyját hátulról fejbe lőtte, majd megvárta az apját, hogy haza érjen a munkából és vele is végzett. Kétszer mellkason lőtte. Ezután elvette apja telefonját és arról egy sms-t írt a bátyjának, Codynak, hogy azonnal jöjjön haza.

Mikor testvére megérkezett, Amato lelőtte, majd a pisztolyt bátyja holtteste mellé tette.

Így próbálta Codyra fogni a gyilkosságot.